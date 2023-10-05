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Розширено форми компенсації за пошкодження квартир та будинків внаслідок бойових дій, щоб люди могли самі відбудовувати своє майно

16:21, 5 жовтня 2023
Чинний Закон не дозволяє отримати компенсацію «живими» грошима для самостійного відновлення об’єкта нерухомості та придбання будівельної продукції.
Розширено форми компенсації за пошкодження квартир та будинків внаслідок бойових дій, щоб люди могли самі відбудовувати своє майно
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Верховна Рада на засіданні 5 жовтня ухвалила в цілому як закон законопроект 10063, спрямований на розширення форм надання компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року Верховною Радою прийнято Закон № 2923-IX «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України», відповідно до якого компенсація за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надається лише шляхом виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення (у тому числі розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт) та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт.

Разом з цим Закон № 2923-IX не надає можливості отримати компенсацію грошовими коштами для забезпечення самостійного виконання отримувачем компенсації робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт.

10 травня стартувала процедура надання компенсації за пошкоджене житло в межах електронної публічної послуги «єВідновлення» (постанова КМУ від 21 квітня 2023 року №381).

Відповідно до вищезазначеної послуги компенсація за пошкоджене житло надається за умови, що така компенсація використовуватиметься лише на ремонтні роботи, які не були проведені на дату складення чек-листа, крім випадків проведення протиаварійних робіт чи невідкладних консерваційних робіт.

Такий підхід не враховує, що низка власників нерухомості змушена була ремонтувати своє житло за власні кошти задля забезпечення його придатності для проживання та/або уникнення його подальшого руйнування.

У зв’язку із зазначеним розроблено законопроект 10063.

Законопроектом запропоновано зміни до статей 1 та 10 Закону № 2923-IX в частині розширення форм надання компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України, а саме:

  • надання грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання для виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення та/або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт;
  • надання грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації за придбану ним будівельну продукцію та/або виконані ним ремонтні роботи на пошкодженому об’єкті нерухомого майна за власні кошти.

Передбачено, що компенсація за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надається шляхом:

1) виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення (у тому числі розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт) та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт;

2) надання грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання для виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення та/або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт;

3) надання грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації за придбану ним будівельну продукцію та/або виконані ним ремонтні роботи на пошкодженому об’єкті нерухомого майна за власні кошти.

Автор: Наталя Мамченко

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