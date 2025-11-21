Україна відзначає День Гідності та Свободи — які заходи відбудуться у Києві

Цьогоріч виповнюється 12 років Революції Гідності, яка розпочалася як Євромайдан.

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Це свято присвячене річниці відразу двох знаменних подій в українській історії - Помаранчевої революції та Євромайдану.

Нагадаємо, що 21 листопада 2013 року тисячі людей вийшли на майдан Незалежності проти того, що Янукович відмовився підписувати угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Акція протесту назвали Євромайдан, а згодом Революцією Гідності.

На відміну від подій Помаранчевої революції, цього разу відстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів.

Вже четвертий рік поспіль День Гідності та Свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення РФ, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

До Дня Гідності та Свободи для киян і гостей столиці проведуть безплатні екскурсії містом, повідомили в КМДА.

Екскурсії відбудуться з 21 по 23 листопада. Серед тем:

«Шлях української державності», під час якої можна буде почути розповідь про боротьбу за українську державність часів Гетьманщини, дізнатися про державні утворення України, які засновувалися століття тому, а також ознайомитися з історією проголошення Незалежності України та боротьби за її майбутнє в новітній історії. (20.11, 14:00; 22.11, 14:00; 23.11, 12:00);

«Шляхами становлення Незалежності України», де можна буде ознайомитися з історією становлення України як вільної держави, місцями, що пов’язують нас із цими історичними подіями, та з життєписами особистостей, які відіграли ключову роль у її становленні та боротьбі за Незалежність. (21.11, 14:00; 22.11, 11:30; 23.11, 15:30);

«Тисячолітній шлях Конституції», де кияни та гості столиці почують про перші закони давньоруської держави, Війська Запорозького та УНР. А також довідаються, як приймався Основний Закон незалежної України. (21.11, 14:00);

«Від Хартії вольностей до Основного закону», де відвідувачі дізнаються про етапи розвитку конституційної ідеї у світі – від Хартії вольностей до сучасної Конституції України. А також пройдуть центральними вулицями Києва, відкриваючи пам’ятні місця, пов’язані з історією української державності, біографіями видатних постатей і архітектурною спадщиною Печерська. (21.11, 11:30);

«Київ історичний» познайомить екскурсантів з пам’ятками, архітектурою, історичним центром і Подолом (22.11, 15:30; 23.11, 11:30).

