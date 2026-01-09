Верховний Суд визначив межі повноважень охорони при затриманні особи в магазині

При затриманні за статтею 207 КПК України обов’язок роз’яснення прав підозрюваного покладається на правоохоронні органи.

Ілюстративне фото, джерело - depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі Касаційного кримінального суду закрив кримінальне провадження щодо чоловіка, засудженого за замах на крадіжку в магазині, та сформулював важливу правову позицію: працівники охорони магазину, затримуючи особу в порядку статті 207 КПК України, не зобов’язані роз’яснювати їй права підозрюваного. Такий обов’язок покладається виключно на уповноважених службових осіб правоохоронних органів.

Водночас підставою для остаточного закриття провадження стало не питання законності затримання, а зміна законодавства, яка призвела до декриміналізації діяння з огляду на вартість викраденого майна.

Обставини справи №215/3066/19

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що 1 травня 2019 року чоловік у магазині мережі «АТБ-маркет» у Кривому Розі взяв з полиці пляшку віскі вартістю 373,45 грн, поклав її до рюкзака, пройшов касову зону, не розрахувавшись, та прямував до виходу. При спробі залишити приміщення його зупинив працівник охорони магазину.

Дії обвинуваченого було кваліфіковано як закінчений замах на крадіжку, вчинений повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України). Місцевий суд призначив покарання у виді позбавлення волі, яке з урахуванням попередніх вироків було поглинуто більш суворим покаранням. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Доводи захисту

У касаційній скарзі захисник, зокрема, наполягав на тому, що:

затримання обвинуваченого працівниками охорони було незаконним;

під час затримання йому не роз’яснили права підозрюваного та підстави затримання;

такі порушення, на думку сторони захисту, свідчили про істотне порушення права на захист.

Також захисник оскаржував повноту судового розгляду та оцінку доказів судами попередніх інстанцій.

Оцінка Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд визнав доводи про незаконність затримання безпідставними.

ВС зазначив, що відповідно до частини другої статті 207 КПК України кожен має право затримати особу без ухвали суду у разі вчинення або замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення. Охоронець магазину діяв на підставі інформації з камер відеоспостереження та затримав особу біля виходу з магазину, коли та намагалася залишити приміщення з викраденим товаром.

Крім того, суди встановили, що про затримання було негайно повідомлено уповноважену службову особу, що підтверджувалося матеріалами справи.

Що ж до нероз’яснення прав підозрюваного, Верховний Суд прямо вказав: стаття 207 КПК України не покладає такого обов’язку на осіб, які не є уповноваженими службовими особами, зокрема на працівників охорони. Роз’яснення прав належить до компетенції правоохоронних органів після їх прибуття на місце події.

Таким чином, твердження захисту про порушення права на захист у цій частині не знайшли підтвердження.

Чому провадження все ж було закрито

Попри підтвердження законності дій охорони та правильності правової оцінки судами попередніх інстанцій, Верховний Суд звернув увагу на зміни законодавства, що набули чинності у 2024 році.

Законом № 3886-IX було підвищено граничну вартість майна, викрадення якого утворює склад адміністративного правопорушення за ст. 51 КУпАП. З урахуванням правової позиції Об’єднаної палати ККС, для оцінки межі кримінальної відповідальності застосовується розмір неоподатковуваного мінімуму, чинний на момент вчинення діяння.

Верховний Суд дійшов висновку, що вартість викраденого у 2019 році майна (373,45 грн) не досягала порогу кримінальної відповідальності, а отже діяння втратило ознаки кримінального правопорушення.

За таких обставин ВС скасував вирок місцевого та ухвалу апеляційного судів і закрив кримінальне провадження у зв’язку з втратою чинності закону, який встановлював кримінальну протиправність відповідного діяння.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.