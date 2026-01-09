  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд определил пределы полномочий охраны при задержании лица в магазине

10:00, 9 января 2026
При задержании по статье 207 УПК Украины обязанность разъяснения прав подозреваемого возлагается на правоохранительные органы.
Иллюстративное фото, источник - depositphotos
Верховный Суд в составе Кассационного уголовного суда закрыл уголовное производство в отношении мужчины, осужденного за покушение на кражу в магазине, и сформулировал важную правовую позицию: работники охраны магазина, задерживая лицо в порядке статьи 207 УПК Украины, не обязаны разъяснять ему права подозреваемого. Такая обязанность возлагается исключительно на уполномоченных служебных лиц правоохранительных органов.

В то же время основанием для окончательного закрытия производства стал не вопрос законности задержания, а изменение законодательства, которое привело к декриминализации деяния с учетом стоимости похищенного имущества.

Обстоятельства дела №215/3066/19

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что 1 мая 2019 года мужчина в магазине сети «АТБ-маркет» в Кривом Роге взял с полки бутылку виски стоимостью 373,45 грн, положил ее в рюкзак, прошел кассовую зону, не рассчитавшись, и направлялся к выходу. При попытке покинуть помещение его остановил работник охраны магазина.

Действия обвиняемого были квалифицированы как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 УК Украины). Местный суд назначил наказание в виде лишения свободы, которое с учетом предыдущих приговоров было поглощено более строгим наказанием. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Доводы защиты

В кассационной жалобе защитник, в частности, настаивал на том, что:

  • задержание обвиняемого работниками охраны было незаконным;
  • во время задержания ему не разъяснили права подозреваемого и основания задержания;
  • такие нарушения, по мнению стороны защиты, свидетельствовали о существенном нарушении права на защиту.

Также защитник оспаривал полноту судебного разбирательства и оценку доказательств судами предыдущих инстанций.

Оценка Верховного Суда

Кассационный уголовный суд признал доводы о незаконности задержания необоснованными.

ВС отметил, что в соответствии с частью второй статьи 207 УПК Украины каждый имеет право задержать лицо без постановления суда в случае совершения или покушения на совершение уголовного правонарушения либо непосредственно после его совершения. Охранник магазина действовал на основании информации с камер видеонаблюдения и задержал лицо у выхода из магазина, когда оно пыталось покинуть помещение с похищенным товаром.

Кроме того, суды установили, что о задержании было немедленно сообщено уполномоченному служебному лицу, что подтверждалось материалами дела.

Что касается неразъяснения прав подозреваемого, Верховный Суд прямо указал: статья 207 УПК Украины не возлагает такую обязанность на лиц, которые не являются уполномоченными служебными лицами, в частности на работников охраны. Разъяснение прав относится к компетенции правоохранительных органов после их прибытия на место происшествия.

Таким образом, утверждения защиты о нарушении права на защиту в этой части подтверждения не нашли.

Почему производство все же было закрыто

Несмотря на подтверждение законности действий охраны и правильности правовой оценки судами предыдущих инстанций, Верховный Суд обратил внимание на изменения законодательства, вступившие в силу в 2024 году.

Законом № 3886-IX была повышена предельная стоимость имущества, хищение которого образует состав административного правонарушения по ст. 51 КУпАП. С учетом правовой позиции Объединенной палаты КУС, для оценки предела уголовной ответственности применяется размер необлагаемого минимума доходов граждан, действовавший на момент совершения деяния.

Верховный Суд пришел к выводу, что стоимость похищенного в 2019 году имущества (373,45 грн) не достигала порога уголовной ответственности, а следовательно деяние утратило признаки уголовного правонарушения.

При таких обстоятельствах ВС отменил приговор местного и определение апелляционного судов и закрыл уголовное производство в связи с утратой силы закона, которым устанавливалась уголовная противоправность соответствующего деяния.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

