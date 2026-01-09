Ракета, якою РФ вдарила по Львову, рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів – ПК «Захід»

Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину — Повітряне командування «Захід».

Вночі 8 січня російські війська здійснили ракетний удар по об’єктах інфраструктури у Львові. Про це повідомили в Повітряному командуванні «Захід».

За інформацією військових, атака була здійснена о 23:47 із застосуванням балістичної ракети. Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.

Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів.

