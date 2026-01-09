Ракета, якою РФ вдарила по Львову, рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів – ПК «Захід»
08:45, 9 січня 2026
Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину — Повітряне командування «Захід».
ілюстративне зображення
Вночі 8 січня російські війська здійснили ракетний удар по об’єктах інфраструктури у Львові. Про це повідомили в Повітряному командуванні «Захід».
За інформацією військових, атака була здійснена о 23:47 із застосуванням балістичної ракети. Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.
Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів.
