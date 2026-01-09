Ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч километров — ВК «Запад»

Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час — Воздушное командование «Запад».

В ночь на 8 января российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове. Об этом сообщили в Воздушном командовании «Запад».

По информации военных, атака была осуществлена в 23:47 с применением баллистической ракеты. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час.

Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов.

