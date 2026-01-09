РФ атакувала Україну балістичною ракетою з Капустиного Яру, де базується «Орєшнік» — ПС

Повітряні сили зафіксували застосування ракети середньої дальності із полігону Капустин Яр.

Ілюстративне фото, джерело - Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України

РФ вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності із полігону Капустин Яр, Астраханської області. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як відомо, на полігоні базується комплекс «Орєшнік».

В ніч на 9 січна сили ППО збили 244 ворожі цілі. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури.

Основний напрямок удару – Київщина.

Зафіксовано влучання на 19-ти локаціях.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів.

Також в Повітряних силах вказали про застосування 1 балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин Яр.

Зауважимо, як вказували у Повітряному Командувані «Захід», тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів. Наразі відомо, що атака була здійснена о 23:47 із застосуванням балістичної ракети.

Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.

