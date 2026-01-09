РФ атакувала Україну балістичною ракетою з Капустиного Яру, де базується «Орєшнік» — ПС
РФ вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності із полігону Капустин Яр, Астраханської області. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як відомо, на полігоні базується комплекс «Орєшнік».
В ніч на 9 січна сили ППО збили 244 ворожі цілі. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури.
Основний напрямок удару – Київщина.
Зафіксовано влучання на 19-ти локаціях.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів.
Також в Повітряних силах вказали про застосування 1 балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин Яр.
Зауважимо, як вказували у Повітряному Командувані «Захід», тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів. Наразі відомо, що атака була здійснена о 23:47 із застосуванням балістичної ракети.
Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.
