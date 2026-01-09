РФ атаковала Украину баллистической ракетой с Капустиного Яра, где базируется «Орешник», — ВС
РФ ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности с полигона Капустин Яр, Астраханской области. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Как известно, на полигоне базируется комплекс «Орешник».
В ночь на 9 января силы ПВО сбили 244 вражеские цели. Под атакой были объекты критической инфраструктуры.
Основное направление удара — Киевская область.
Зафиксированы попадания на 19 локациях.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил выявлено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения — 36 ракет и 242 БпЛА различных типов.
Также в Воздушных силах указали на применение 1 баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр.
Отметим, как указывали в Воздушном командовании «Запад», тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов. В настоящее время известно, что атака была осуществлена в 23:47 с применением баллистической ракеты.
Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час.
