  1. В Украине

РФ атаковала Украину баллистической ракетой с Капустиного Яра, где базируется «Орешник», — ВС

09:08, 9 января 2026
Воздушные силы зафиксировали применение ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр.
Иллюстративное фото, источник - Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины
РФ ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности с полигона Капустин Яр, Астраханской области. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как известно, на полигоне базируется комплекс «Орешник».

В ночь на 9 января силы ПВО сбили 244 вражеские цели. Под атакой были объекты критической инфраструктуры.

Основное направление удара — Киевская область.

Зафиксированы попадания на 19 локациях.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил выявлено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения — 36 ракет и 242 БпЛА различных типов.

Также в Воздушных силах указали на применение 1 баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр.

Отметим, как указывали в Воздушном командовании «Запад», тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов. В настоящее время известно, что атака была осуществлена в 23:47 с применением баллистической ракеты.

Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час.

обстрел

