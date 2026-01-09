Курʼєр року: іноземець віз кокаїн Києвом у коробках з-під побутових товарів

У Києві поліціянти затримали іноземця, який перевозив близько 4 кг кокаїну вартістю майже 35 млн грн.

Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали іноземця, який перевозив близько чотирьох кілограмів кокаїну. Про це повідомляє столична поліція.

37-річного чоловіка зупинили на одній з вулиць столиці. У поліції повідомлять, що під час перевірки з’ясувалося, що чоловік транспортував наркотичні речовини в орендованому мікроавтобусі з метою подальшого збуту.

У ході обшуку поліцейські виявили майже чотири кілограми кокаїну, заховані в коробках з-під побутових товарів. Також було вилучено мобільний телефон та транспортний засіб, яким користувався затриманий.

За оцінками правоохоронців, за цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотиків сягає близько 35 млн грн.

