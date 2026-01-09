  1. В Україні

Курʼєр року: іноземець віз кокаїн Києвом у коробках з-під побутових товарів

09:24, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві поліціянти затримали іноземця, який перевозив близько 4 кг кокаїну вартістю майже 35 млн грн.
Курʼєр року: іноземець віз кокаїн Києвом у коробках з-під побутових товарів
Фото: поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали іноземця, який перевозив близько чотирьох кілограмів кокаїну. Про це повідомляє столична поліція.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

37-річного чоловіка зупинили на одній з вулиць столиці. У поліції повідомлять, що під час перевірки з’ясувалося, що чоловік транспортував наркотичні речовини в орендованому мікроавтобусі з метою подальшого збуту.

У ході обшуку поліцейські виявили майже чотири кілограми кокаїну, заховані в коробках з-під побутових товарів. Також було вилучено мобільний телефон та транспортний засіб, яким користувався затриманий.

За оцінками правоохоронців, за цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотиків сягає близько 35 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]