Курьер года: иностранец вез кокаин по Киеву в коробках из-под бытовых товаров

В Киеве правоохранители задержали иностранца, который перевозил около четырех килограммов кокаина. Об этом сообщает столичная полиция.

37-летнего мужчину остановили на одной из улиц столицы. В полиции сообщают, что во время проверки выяснилось, что мужчина транспортировал наркотические вещества в арендованном микроавтобусе с целью дальнейшей сбыта.

В ходе обыска полицейские обнаружили почти четыре килограмма кокаина, спрятанные в коробках из-под бытовых товаров. Также были изъяты мобильный телефон и транспортное средство, которым пользовался задержанный.

По оценкам правоохранителей, по ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотиков достигает около 35 млн грн.

