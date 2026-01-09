  1. В Украине

Курьер года: иностранец вез кокаин по Киеву в коробках из-под бытовых товаров

09:24, 9 января 2026
В Киеве полицейские задержали иностранца, который перевозил около 4 кг кокаина стоимостью почти 35 млн грн.
Фото: Полиция Киева
Фото: Полиция Киева
В Киеве правоохранители задержали иностранца, который перевозил около четырех килограммов кокаина. Об этом сообщает столичная полиция.

37-летнего мужчину остановили на одной из улиц столицы. В полиции сообщают, что во время проверки выяснилось, что мужчина транспортировал наркотические вещества в арендованном микроавтобусе с целью дальнейшей сбыта.

В ходе обыска полицейские обнаружили почти четыре килограмма кокаина, спрятанные в коробках из-под бытовых товаров. Также были изъяты мобильный телефон и транспортное средство, которым пользовался задержанный.

По оценкам правоохранителей, по ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотиков достигает около 35 млн грн.

 

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

