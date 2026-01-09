Курьер года: иностранец вез кокаин по Киеву в коробках из-под бытовых товаров
В Киеве правоохранители задержали иностранца, который перевозил около четырех килограммов кокаина. Об этом сообщает столичная полиция.
37-летнего мужчину остановили на одной из улиц столицы. В полиции сообщают, что во время проверки выяснилось, что мужчина транспортировал наркотические вещества в арендованном микроавтобусе с целью дальнейшей сбыта.
В ходе обыска полицейские обнаружили почти четыре килограмма кокаина, спрятанные в коробках из-под бытовых товаров. Также были изъяты мобильный телефон и транспортное средство, которым пользовался задержанный.
По оценкам правоохранителей, по ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотиков достигает около 35 млн грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.