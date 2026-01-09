Стартувала кампанія декларування доходів: що потрібно знати

З 1 січня почалася деклараційна кампанія — які доходи підлягають декларуванню та коли сплачувати податки.

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала деклараційна кампанія, у межах якої громадяни повинні задекларувати доходи, отримані протягом 2025 року.

«Подання декларації про майновий стан і доходи та сплата податків – це не лише вимога законодавства, а й особистий внесок кожного громадянина у фінансову стабільність, безпеку та обороноздатність держави», - наголошують у Державній податковій службі.

Хто зобов’язаний подавати декларацію

Обов’язок подання податкової декларації мають фізичні особи, які у 2025 році отримували:

доходи, з яких під час виплати не було утримано податок, і які не звільнені від оподаткування;

доходи від осіб, що не є податковими агентами (зокрема від інших громадян);

іноземні доходи;

доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);

доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);

інші доходи у випадках, визначених Податковим кодексом України.

Крім того, декларацію подають:

іноземці, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України — вони декларують як доходи з України, так і з-за кордону;

громадяни-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання — не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.

Кому декларацію подавати не потрібно

Вважається, що обов’язок з подання декларації виконано, якщо громадянин отримував:

доходи, які не включаються до оподатковуваного доходу відповідно до Податкового кодексу;

доходи виключно від податкових агентів (наприклад, заробітну плату);

доходи від продажу, обміну або дарування майна, що не підлягають оподаткуванню або оподатковуються за нульовою ставкою;

спадщину, з якої податок уже сплачено або яка оподатковується за нульовою ставкою.

Інші випадки звільнення від подання декларації також прямо передбачені Податковим кодексом України.

Строки подання декларації

Для більшості фізичних осіб граничний термін подання декларації — до 1 травня 2026 року.

Форма декларації про майновий стан і доходи є уніфікованою та затверджена наказом Міністерства фінансів України.

Податкова знижка: можливість повернути частину коштів

Громадяни мають право добровільно подати декларацію для отримання податкової знижки — зокрема за витратами на навчання, страхування, іпотечні відсотки тощо:

декларацію для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня 2026 року включно;

разом з декларацією необхідно надати копії документів, що підтверджують понесені витрати.

