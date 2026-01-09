Стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

С 1 января началась декларационная кампания — какие доходы подлежат декларированию и когда платить налоги.

С 1 января 2026 года в Украине стартовала декларационная кампания, в рамках которой граждане должны задекларировать доходы, полученные в течение 2025 года.

«Подача декларации об имущественном состоянии и доходах и уплата налогов — это не только требование законодательства, но и личный вклад каждого гражданина в финансовую стабильность, безопасность и обороноспособность государства», — отмечают в Государственной налоговой службе.

Кто обязан подавать декларацию

Обязанность подачи налоговой декларации имеют физические лица, которые в 2025 году получали:

доходы, с которых при выплате не был удержан налог и которые не освобождены от налогообложения;

доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (в частности от других граждан);

иностранные доходы;

доходы от предпринимательской деятельности (кроме ФЛП на упрощенной системе);

доходы от независимой профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т. п.);

другие доходы в случаях, определенных Налоговым кодексом Украины.

Кроме того, декларацию подают:

иностранцы, которые по итогам 2025 года приобрели статус налогового резидента Украины — они декларируют как доходы из Украины, так и из-за рубежа;

граждане-резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — не позднее чем за 60 календарных дней до выезда.

Кому декларацию подавать не нужно

Считается, что обязанность по подаче декларации выполнена, если гражданин получал:

доходы, которые не включаются в налогооблагаемый доход в соответствии с Налоговым кодексом;

доходы исключительно от налоговых агентов (например, заработную плату);

доходы от продажи, обмена или дарения имущества, не подлежащие налогообложению или облагаемые по нулевой ставке;

наследство, с которого налог уже уплачен или которое облагается по нулевой ставке.

Другие случаи освобождения от подачи декларации также прямо предусмотрены Налоговым кодексом Украины.

Сроки подачи декларации

Для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года.

Форма декларации об имущественном состоянии и доходах является унифицированной и утверждена приказом Министерства финансов Украины.

Налоговая скидка: возможность вернуть часть средств

Граждане имеют право добровольно подать декларацию для получения налоговой скидки — в частности по расходам на обучение, страхование, ипотечные проценты и т. п.:

декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно;

вместе с декларацией необходимо предоставить копии документов, подтверждающих понесенные расходы.

