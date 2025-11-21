  1. В Украине
  2. / Общество

Украина отмечает День Достоинства и Свободы — какие мероприятия пройдут в Киеве

08:48, 21 ноября 2025
В этом году исполняется 12 лет Революции Достоинства, которая началась как Евромайдан.
Украина отмечает День Достоинства и Свободы — какие мероприятия пройдут в Киеве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник посвящен годовщине сразу двух знаменательных событий в украинской истории — Оранжевой революции и Евромайдана.

Напомним, что 21 ноября 2013 года тысячи людей вышли на площадь Независимости против того, что Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциированном членстве Украины в Европейском Союзе. Акцию протеста назвали Евромайданом, а впоследствии Революцией Достоинства.

В отличие от событий Оранжевой революции, на этот раз отстаивание достоинства и свободы стоило многих жизней украинских патриотов.

Уже четвертый год подряд День Достоинства и Свободы отмечается на фоне полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля 2022 года.

Ко Дню Достоинства и Свободы для киевлян и гостей столицы проведут бесплатные экскурсии по городу, сообщили в КГГА.

Экскурсии состоятся с 21 по 23 ноября. Среди тем:

  • «Путь украинской государственности», во время которой можно будет услышать рассказ о борьбе за украинскую государственность времен Гетманщины, узнать о государственных образованиях Украины, которые основывались столетия назад, а также ознакомиться с историей провозглашения Независимости Украины и борьбы за ее будущее в новейшей истории. (20.11, 14:00; 22.11, 14:00; 23.11, 12:00);
  • «Путями становления независимости Украины», где можно будет ознакомиться с историей становления Украины как свободного государства, местами, которые связывают нас с этими историческими событиями, и с биографиями личностей, сыгравших ключевую роль в ее становлении и борьбе за независимость. (21.11, 14:00; 22.11, 11:30; 23.11, 15:30);
  • «Тысячелетний путь Конституции», где киевляне и гости столицы услышат о первых законах древнерусского государства, Войска Запорожского и УНР. А также узнают, как принимался Основной Закон независимой Украины. (21.11, 14:00);
  • «От Хартии вольностей к Основному закону», где посетители узнают об этапах развития конституционной идеи в мире – от Хартии вольностей до современной Конституции Украины. А также пройдут по центральным улицам Киева, открывая памятные места, связанные с историей украинской государственности, биографиями выдающихся личностей и архитектурным наследием Печерска. (21.11, 11:30);
  • «Киев исторический» познакомит экскурсантов с достопримечательностями, архитектурой, историческим центром и Подолом (22.11, 15:30; 23.11, 11:30).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Украина свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]