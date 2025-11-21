Украина отмечает День Достоинства и Свободы — какие мероприятия пройдут в Киеве

В этом году исполняется 12 лет Революции Достоинства, которая началась как Евромайдан.

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник посвящен годовщине сразу двух знаменательных событий в украинской истории — Оранжевой революции и Евромайдана.

Напомним, что 21 ноября 2013 года тысячи людей вышли на площадь Независимости против того, что Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциированном членстве Украины в Европейском Союзе. Акцию протеста назвали Евромайданом, а впоследствии Революцией Достоинства.

В отличие от событий Оранжевой революции, на этот раз отстаивание достоинства и свободы стоило многих жизней украинских патриотов.

Уже четвертый год подряд День Достоинства и Свободы отмечается на фоне полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля 2022 года.

Ко Дню Достоинства и Свободы для киевлян и гостей столицы проведут бесплатные экскурсии по городу, сообщили в КГГА.

Экскурсии состоятся с 21 по 23 ноября. Среди тем:

«Путь украинской государственности», во время которой можно будет услышать рассказ о борьбе за украинскую государственность времен Гетманщины, узнать о государственных образованиях Украины, которые основывались столетия назад, а также ознакомиться с историей провозглашения Независимости Украины и борьбы за ее будущее в новейшей истории. (20.11, 14:00; 22.11, 14:00; 23.11, 12:00);

«Путями становления независимости Украины», где можно будет ознакомиться с историей становления Украины как свободного государства, местами, которые связывают нас с этими историческими событиями, и с биографиями личностей, сыгравших ключевую роль в ее становлении и борьбе за независимость. (21.11, 14:00; 22.11, 11:30; 23.11, 15:30);

«Тысячелетний путь Конституции», где киевляне и гости столицы услышат о первых законах древнерусского государства, Войска Запорожского и УНР. А также узнают, как принимался Основной Закон независимой Украины. (21.11, 14:00);

«От Хартии вольностей к Основному закону», где посетители узнают об этапах развития конституционной идеи в мире – от Хартии вольностей до современной Конституции Украины. А также пройдут по центральным улицам Киева, открывая памятные места, связанные с историей украинской государственности, биографиями выдающихся личностей и архитектурным наследием Печерска. (21.11, 11:30);

«Киев исторический» познакомит экскурсантов с достопримечательностями, архитектурой, историческим центром и Подолом (22.11, 15:30; 23.11, 11:30).

