У якому випадку іноземцю можуть заборонити в’їзд в Україну: які підстави та хто ухвалює рішення

09:42, 9 січня 2026
Раніше прикордонники не пустили в Україну італійця Рокко, який сказав в автобусі, що поважає Путіна.
Нещодавно в Україні набула розголосу резонансна ситуація з громадянином Італії Рокко, якому відмовили у в’їзді під час перетину державного кордону. Чоловік під час поїздки в автобусі вихваляв Путіна та критикував Україну.

Інцидент викликав активне обговорення в медіа та соцмережах і знову привернув увагу до питання: з яких підстав іноземним громадянам можуть заборонити в’їзд в Україну.

Подібні випадки трапляються не поодиноко і мають чітке правове підґрунтя, визначене законодавством. Саме тому важливо розуміти, у яких ситуаціях прикордонні та міграційні органи можуть ухвалити таке рішення.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги нагадали, коли іноземцю можуть заборонити в’їзд в Україну, хто приймає відповідне рішення та на який строк воно може діяти.

Зокрема, в’їзд не дозволяється:

  • в інтересах національної безпеки України, для запобігання протиправним діям, що загрожують життєво важливим інтересам держави, або з метою боротьби з організованою злочинністю
  • за необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні
  • у разі подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів
  • якщо паспорт чи віза підроблені, зіпсовані, не відповідають установленому зразку або належать іншій особі
  • якщо особа порушила правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог органів, які здійснюють контроль на кордоні
  • за наявності невиконаних рішень суду або органів державної влади, майнових зобов’язань на території України
  • особа здійснила в’їзд на ТОТ або до району проведення АТО чи виїзд з них з порушенням встановленого порядку або здійснила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

Рішення приймається, зокрема Державною міграційною службою України та іншими органами відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Заборона в’їзду діє 3 роки і може бути більшою (10 років), якщо іноземець не виконав попереднє рішення.

Однак громадяни України не можуть бути позбавлені права повернутися в Україну в будь-який час.

іноземець прикордонники Державна прикордонна служба перетин кордону

