У якому випадку іноземцю можуть заборонити в’їзд в Україну: які підстави та хто ухвалює рішення

Раніше прикордонники не пустили в Україну італійця Рокко, який сказав в автобусі, що поважає Путіна.

Нещодавно в Україні набула розголосу резонансна ситуація з громадянином Італії Рокко, якому відмовили у в’їзді під час перетину державного кордону. Чоловік під час поїздки в автобусі вихваляв Путіна та критикував Україну.

Інцидент викликав активне обговорення в медіа та соцмережах і знову привернув увагу до питання: з яких підстав іноземним громадянам можуть заборонити в’їзд в Україну.

Подібні випадки трапляються не поодиноко і мають чітке правове підґрунтя, визначене законодавством. Саме тому важливо розуміти, у яких ситуаціях прикордонні та міграційні органи можуть ухвалити таке рішення.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги нагадали, коли іноземцю можуть заборонити в’їзд в Україну, хто приймає відповідне рішення та на який строк воно може діяти.

Зокрема, в’їзд не дозволяється:

в інтересах національної безпеки України, для запобігання протиправним діям, що загрожують життєво важливим інтересам держави, або з метою боротьби з організованою злочинністю

за необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні

у разі подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів

якщо паспорт чи віза підроблені, зіпсовані, не відповідають установленому зразку або належать іншій особі

якщо особа порушила правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог органів, які здійснюють контроль на кордоні

за наявності невиконаних рішень суду або органів державної влади, майнових зобов’язань на території України

особа здійснила в’їзд на ТОТ або до району проведення АТО чи виїзд з них з порушенням встановленого порядку або здійснила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

Рішення приймається, зокрема Державною міграційною службою України та іншими органами відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Заборона в’їзду діє 3 роки і може бути більшою (10 років), якщо іноземець не виконав попереднє рішення.

Однак громадяни України не можуть бути позбавлені права повернутися в Україну в будь-який час.

