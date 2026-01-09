В каком случае иностранцу могут запретить въезд в Украину: какие основания и кто принимает решение

Ранее пограничники не пустили в Украину итальянца Рокко, который сказал в автобусе, что уважает Путина.

Недавно в Украине получила огласку резонансная ситуация с гражданином Италии Рокко, которому отказали во въезде при пересечении государственной границы. Мужчина во время поездки в автобусе восхвалял Путина и критиковал Украину.

Инцидент вызвал активное обсуждение в медиа и соцсетях и вновь привлек внимание к вопросу: по каким основаниям иностранным гражданам могут запретить въезд в Украину.

Подобные случаи происходят не единично и имеют четкое правовое основание, определенное законодательством. Именно поэтому важно понимать, в каких ситуациях пограничные и миграционные органы могут принять такое решение.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи напомнили, когда иностранцу могут запретить въезд в Украину, кто принимает соответствующее решение и на какой срок оно может действовать.

В частности, въезд не разрешается:

в интересах национальной безопасности Украины, для предотвращения противоправных действий, угрожающих жизненно важным интересам государства, или с целью борьбы с организованной преступностью

при необходимости охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине

в случае подачи заведомо ложных сведений или поддельных документов

если паспорт или виза поддельные, испорчены, не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу

если лицо нарушило правила пересечения государственной границы Украины, таможенные правила, санитарные нормы или правила либо не выполнило законные требования органов, осуществляющих контроль на границе

при наличии невыполненных решений суда или органов государственной власти, имущественных обязательств на территории Украины

лицо осуществило въезд на ТОТ или в район проведения АТО либо выезд из них с нарушением установленного порядка или осуществило попытку попасть на эти территории вне контрольных пунктов въезда-выезда.

Решение принимается, в частности, Государственной миграционной службой Украины и другими органами в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Запрет на въезд действует 3 года и может быть более длительным (10 лет), если иностранец не выполнил предыдущее решение.

Однако граждане Украины не могут быть лишены права вернуться в Украину в любое время.

