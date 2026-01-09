В каком случае иностранцу могут запретить въезд в Украину: какие основания и кто принимает решение
Недавно в Украине получила огласку резонансная ситуация с гражданином Италии Рокко, которому отказали во въезде при пересечении государственной границы. Мужчина во время поездки в автобусе восхвалял Путина и критиковал Украину.
Инцидент вызвал активное обсуждение в медиа и соцсетях и вновь привлек внимание к вопросу: по каким основаниям иностранным гражданам могут запретить въезд в Украину.
Подобные случаи происходят не единично и имеют четкое правовое основание, определенное законодательством. Именно поэтому важно понимать, в каких ситуациях пограничные и миграционные органы могут принять такое решение.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи напомнили, когда иностранцу могут запретить въезд в Украину, кто принимает соответствующее решение и на какой срок оно может действовать.
В частности, въезд не разрешается:
- в интересах национальной безопасности Украины, для предотвращения противоправных действий, угрожающих жизненно важным интересам государства, или с целью борьбы с организованной преступностью
- при необходимости охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине
- в случае подачи заведомо ложных сведений или поддельных документов
- если паспорт или виза поддельные, испорчены, не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу
- если лицо нарушило правила пересечения государственной границы Украины, таможенные правила, санитарные нормы или правила либо не выполнило законные требования органов, осуществляющих контроль на границе
- при наличии невыполненных решений суда или органов государственной власти, имущественных обязательств на территории Украины
- лицо осуществило въезд на ТОТ или в район проведения АТО либо выезд из них с нарушением установленного порядка или осуществило попытку попасть на эти территории вне контрольных пунктов въезда-выезда.
Решение принимается, в частности, Государственной миграционной службой Украины и другими органами в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
Запрет на въезд действует 3 года и может быть более длительным (10 лет), если иностранец не выполнил предыдущее решение.
Однако граждане Украины не могут быть лишены права вернуться в Украину в любое время.
