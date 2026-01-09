У Києві змінили рух поїздів метро на «червоній» гілці — частину лінії знеструмлено

Наземна ділянка червоної лінії не працює, на підземній скоротили інтервали руху.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві через складну енергетичну ситуацію внаслідок російської атаки поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами. Про це повідомляє КМДА.

Зокрема, рух поїздів на відкритій ділянці між станціями «Дніпро» – «Лісова» тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Рух поїздів на «синій» та «зеленій» лініях – без змін.

Згодом було зменшено інтервали руху на «червоній» лінії метрополітену.

Наразі час очікування поїзда на між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна» становить 3:30-3:45 хв.

Рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії між станціям «Дніпро» – «Лісова» лишається призупиненим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.