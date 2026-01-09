В Киеве изменили движение поездов метро на «красной» ветке — часть линии обесточена

Наземный участок красной линии не работает, на подземном сократили интервалы движения.

В Киеве из-за сложной энергетической ситуации в результате российской атаки поезда метро на «красной» линии курсируют с изменениями. Об этом сообщает КГГА.

В частности, движение поездов на открытом участке между станциями «Днепр» — «Лесная» временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. Движение поездов на «синей» и «зеленой» линиях — без изменений.

Позднее были сокращены интервалы движения на «красной» линии метрополитена.

В настоящее время время ожидания поезда на участке между станциями «Академгородок» — «Арсенальная» составляет 3:30–3:45 минуты.

Движение поездов на наземном участке красной линии между станциями «Днепр» — «Лесная» остается приостановленным.

