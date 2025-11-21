Нові умови щодо територій та без НАТО: ЗМІ оприлюднили чернетку мирного плану США щодо України

План включає визнання Криму та частин Донбасу де-факто російськими, обмеження ЗСУ та амністію.

З’явилися деталі американського плану щодо завершення війни в Україні, який містить 28 пунктів. Документ може бути змінений, але його представлять як прийняте рішення.

ABC News опублікувало повний план, згідно з чернеткою, отриманою:

Буде підтверджено суверенітет України. Між Росією, Україною та Європою буде укладено всеохоплюючу угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися врегульованими. Очікується, що Росія не вторгатиметься в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі. Між Росією та НАТО за посередництва Сполучених Штатів буде проведено діалог для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для співпраці та майбутнього економічного розвитку. Україна отримає надійні гарантії безпеки. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб. Україна погоджується закріпити у своїй конституції, що вона не вступатиме до НАТО, а НАТО погоджується включити до своїх статутів положення про те, що Україна не буде прийнята в майбутньому. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Гарантія США:

- США отримають компенсацію за гарантію;

- Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантії;

- Якщо Росія вторгнеться в Україну, окрім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, визнання нової території та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані;

- Якщо Україна безпідставно запустить ракету по Москві чи Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде визнана недійсною.

11. Україна має право на членство в ЄС та отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається.

12. Потужний глобальний пакет заходів для відбудови України, включаючи, але не обмежуючись:

- Створення Фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.

- Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною для спільної відбудови, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включаючи трубопроводи та сховища.

- Спільні зусилля щодо відновлення постраждалих від війни територій з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.

- Розвиток інфраструктури.

- Видобуток корисних копалин та природних ресурсів.

- Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:

- Скасування санкцій обговорюватиметься та узгоджуватиметься поетапно та в кожному окремому випадку.

- Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

- Росію запросять знову приєднатися до G8.

14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином:

- 100 мільярдів доларів заморожених російських активів буде інвестовано в очолювані США зусилля з відновлення та інвестування в Україну;

- США отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть 100 мільярдів доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решту заморожених російських коштів буде інвестовано в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізуватиме спільні проекти в конкретних сферах. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин та розширення спільних інтересів, щоб створити потужний стимул не повертатися до конфлікту.

15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

16. Росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу щодо Європи та України.

17. Сполучені Штати та Росія домовляться про продовження дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, включаючи Договір СНО-1.

18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. Запорізьку атомну електростанцію буде запущено під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілена порівну між Росією та Україною - 50/50.

20. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах та суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню та толерантності до різних культур та викорінення расизму та упереджень:

- Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.

- Обидві країни погодяться скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських ЗМІ та освіти.

- Уся нацистська ідеологія та діяльність мають бути відкинуті та заборонені.

21. Території:

- Крим, Луганськ та Донецьк будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами.

- Херсон та Запоріжжя будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме фактичне визнання вздовж лінії зіткнення.

- Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює, за межами п'яти регіонів.

- Українські війська виведуться з тієї частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські війська не входитимуть до цієї демілітаризованої зони.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.

23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, а також будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна через Чорне море.

24. Для вирішення невирішених питань буде створено гуманітарний комітет:

- Усіх полонених, що залишилися, та тіла будуть обміняні за принципом «всі на всіх».

- Усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей, буде повернуто.

- Буде впроваджено програму возз'єднання сімей.

- Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Через 100 днів в Україні відбудуться вибори.

26. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погоджуються не висувати жодних претензій та не розглядати жодних скарг у майбутньому.

27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру на чолі з президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення будуть запроваджені санкції.

28. Після того, як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених пунктів для початку виконання угоди.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський отримав проєкт американського мирного плану і обговорить його з Трампом.

