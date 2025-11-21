Новые условия в отношении территорий и без НАТО: СМИ обнародовали черновик мирного плана США по Украине

План включает признание Крыма и частей Донбасса де-факто российскими, ограничение ВСУ и амнистию.

Появились детали американского плана по завершению войны в Украине, который содержит 28 пунктов. Документ может быть изменен, но его представят как принятое решение.

ABC News опубликовало полный план, согласно полученной черновику:

Будет подтвержден суверенитет Украины. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше. Между Россией и НАТО при посредничестве Соединенных Штатов будет проведен диалог для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития. Украина получит надежные гарантии безопасности. Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена 600 000 человек. Украина соглашается закрепить в своей конституции, что она не будет вступать в НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем. НАТО соглашается не размещать войска в Украине. Европейские истребители будут размещены в Польше. Гарантия США:

- США получат компенсацию за гарантию;

- Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;

- Если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены;

- Если Украина безосновательно запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет признана недействительной.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос рассматривается.

12. Мощный глобальный пакет мер для восстановления Украины, включая, но не ограничиваясь:

- Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

- Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.

- Совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны территорий с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

- Развитие инфраструктуры.

- Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

- Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

- Отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом отдельном случае.

- Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов добычи редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

- Россию пригласят снова присоединиться к G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

- 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будет инвестировано в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину;

- США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские средства будут разморожены. Остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит в законодательстве свою политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. Соединенные Штаты и Россия договорятся о продлении действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая Договор СНВ-1.

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной — 50/50.

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию и толерантности к различным культурам и искоренение расизма и предрассудков:

- Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.

- Обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

- Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

- Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в частности Соединенными Штатами.

- Херсон и Запорожье будут заморожены вдоль линии соприкосновения, что будет означать фактическое признание вдоль линии соприкосновения.

- Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует, за пределами пяти регионов.

- Украинские войска будут выведены из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона вывода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая Российской Федерации. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23 Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договоренности о свободной перевозке зерна через Черное море.

24. Для решения нерешенных вопросов будет создан гуманитарный комитет:

- Все оставшиеся пленные и тела будут обменены по принципу «все на всех».

- Все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены.

- Будет внедрена программа воссоединения семей.

- Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Через 100 дней в Украине состоятся выборы.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут введены санкции.

28. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным пунктам для начала выполнения соглашения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский получил проект американского мирного плана и обсудит его с Трампом.

