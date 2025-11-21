  1. Законодавство

У Раді пропонують дозволити оскаржувати відмову суду закрити кримінальне провадження

07:54, 21 листопада 2025
Парламент хоче усунути прогалину в КПК: відмови в закритті справи можуть стати оскаржуваними.
Фото: Федерація роботодавців України
В Україні можуть розширити можливості для апеляційного оскарження рішень у кримінальних провадженнях. Нині стаття 284 Кримінального процесуального кодексу дозволяє оскаржити лише ухвалу про закриття кримінального провадження, тоді як рішення суду про відмову в закритті — не підлягає перегляду в апеляції.

На цю колізію звернув увагу Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 16 грудня 2024 року у справі №405/1050/24. Суд зазначив, що сторони фактично позбавлені можливості оскаржити позицію суду, якщо він відмовив у задоволенні відповідного клопотання

Для усунення прогалини 29 вересня 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14084. Документ пропонує внести зміни до статті 284 кримінального процесуального кодексу України щодо оскарження в апеляційному порядку ухвал про відмову у закритті кримінального провадження та уточнює частину одинадцяту статті 284 КПК, передбачаючи можливість апеляційного оскарження як ухвали про закриття, так і ухвали про відмову у закритті провадження.

Національна асоціація адвокатів України у своєму висновку підтримала ініціативу. На думку фахівців, підготовленим на запит Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, прийняття законопроєкту посилить гарантії захисту прав осіб, передбачених статтею 393 КПК, і сприятиме дотриманню зобов’язань України за статтями 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які гарантують права на справедливий суд і на ефективний засіб правового захисту.

