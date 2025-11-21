В Раде предлагают разрешить обжаловать отказ суда закрыть уголовное производство

Парламент хочет устранить пробел в УПК: отказы в закрытии дела могут стать обжалуемыми.

Фото: Федерация работодателей Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут расширить возможности для апелляционного обжалования решений в уголовных производствах. Сейчас статья 284 Уголовного процессуального кодекса позволяет обжаловать лишь определение о закрытии уголовного производства, тогда как решение суда об отказе в закрытии — не подлежит апелляционному пересмотру.

На эту коллизию обратил внимание Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 16 декабря 2024 года по делу №405/1050/24. Суд отметил, что стороны фактически лишены возможности обжаловать позицию суда, если он отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Для устранения пробела 29 сентября 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14084. Документ предлагает внести изменения в статью 284 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно обжалования в апелляционном порядке определений об отказе в закрытии уголовного производства и уточняет часть одиннадцатую статьи 284 УПК, предусматривая возможность апелляционного обжалования как определения о закрытии, так и определения об отказе в закрытии производства.

Национальная ассоциация адвокатов Украины в своем заключении поддержала инициативу. По мнению специалистов, подготовленному по запросу Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, принятие законопроекта усилит гарантии защиты прав лиц, предусмотренные статьей 393 УПК, и будет способствовать соблюдению обязательств Украины по статьям 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые гарантируют право на справедливый суд и на эффективное средство правовой защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.