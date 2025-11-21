  1. Законодательство

В Раде предлагают разрешить обжаловать отказ суда закрыть уголовное производство

07:54, 21 ноября 2025
Парламент хочет устранить пробел в УПК: отказы в закрытии дела могут стать обжалуемыми.
В Раде предлагают разрешить обжаловать отказ суда закрыть уголовное производство
Фото: Федерация работодателей Украины
В Украине могут расширить возможности для апелляционного обжалования решений в уголовных производствах. Сейчас статья 284 Уголовного процессуального кодекса позволяет обжаловать лишь определение о закрытии уголовного производства, тогда как решение суда об отказе в закрытии — не подлежит апелляционному пересмотру.

На эту коллизию обратил внимание Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 16 декабря 2024 года по делу №405/1050/24. Суд отметил, что стороны фактически лишены возможности обжаловать позицию суда, если он отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Для устранения пробела 29 сентября 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14084. Документ предлагает внести изменения в статью 284 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно обжалования в апелляционном порядке определений об отказе в закрытии уголовного производства и уточняет часть одиннадцатую статьи 284 УПК, предусматривая возможность апелляционного обжалования как определения о закрытии, так и определения об отказе в закрытии производства.

Национальная ассоциация адвокатов Украины в своем заключении поддержала инициативу. По мнению специалистов, подготовленному по запросу Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, принятие законопроекта усилит гарантии защиты прав лиц, предусмотренные статьей 393 УПК, и будет способствовать соблюдению обязательств Украины по статьям 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые гарантируют право на справедливый суд и на эффективное средство правовой защиты.

