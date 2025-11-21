Реєстратор правомірно відмовив у переделегуванні: Верховний Суд поставив крапку в спорі щодо домену

Реєстратор доменних імен має право відмовити у зміні власника та переделегуванні доменного імені – коли.

Верховний Суд підтвердив: реєстратор доменних імен правомірно відмовляє у переделегуванні доменного імені та зміні його власника у випадку наявності рішення Центру арбітражу та посередництва ВОІВ, прийнятого в рамках процедури UDRP, яким вирішено питання про передачу спірного доменного імені іншій особі. Така відмова відповідає умовам сервісної угоди між реєстратором і власником доменного імені, а також правилам ICANN.

Відповідну постанову ВС ухвалив 8 жовтня 2025 року у справі № 757/39395/17-ц.

Деталі справи

8 жовтня 2025 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_1, ТОВ «Кріомек» у справі за позовом ОСОБА_1, ТОВ «Кріомек» до ТОВ «Інтернет Інвест», Фівс Кріомек АГ про визнання права власності, припинення порушення прав власника доменного імені, зобов’язання вчинити дії.

На обґрунтування заявлених вимог позивачі посилалися на те, що ОСОБА_1 є власником імені (cryomec.com) другого рівня в домені «.com», яке він придбав у 2015 році. Між ОСОБА_1 та ТОВ «Інтернет Інвест» у 2015 році було укладено договір про надання послуг й прийнято умови сервісної угоди (публічного договору). У липні 2017 року ОСОБА_1 звернувся до Національного реєстратора доменних імен ТОВ «Інтернет Інвест» із заявою про зміну власника доменного імені cryomec.com та переделегування його ТОВ «Кріомек», однак того ж дня отримав відмову з огляду на наявність Адміністративного процесу з розгляду спорів в рамках Єдиних правил з розгляду спорів щодо доменних імен (UDRP процес).

Суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову, мотивуючи своє рішення, зокрема, тим, що ТОВ «Інтернет Інвест» не порушувало майнових прав позивачів, оскільки ним дотримано вимоги відповідної сервісної угоди, укладеної між сторонами, та правомірно відмовило у переделегуванні такого імені у зв’язку з надходженням рішення Арбітражу з питань розгляду спорів щодо доменних імен. Рішенням Центру арбітражу та посередництва ВОІВ вирішено передати (переделегувати) оскаржуване доменне ім’я «cryomec.com» Фівс Кріомек АГ (Fives Cryomec AG), Швейцарія.

Рішення Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів з огляду на таке.

Делегування доменного імені – це процес надання можливості певній особі користуватись певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із відповідним адміністратором домену угоду про реєстрацію та делегування доменних імен у даному домені (в цьому випадку у домені .СОМ).

Факт реєстрації доменного імені означає делегування прав на нього реєстранту, який використовує відповідне доменне ім’я для позначення сайту, тобто є власником цього сайту з відповідним доменним ім’ям.

Організацією, яка присвоює доменні імена, є Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів (далі – ICANN), яка також встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів, та процедуру вирішення спорів.

ICANN надало право вирішувати доменні спори чотирьом міжнародним організаціям, серед яких Центр з Арбітражу та Посередництва ВОІВ, який при вирішенні доменних спорів зобов’язаний керуватися Принципами розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP), які схвалені ICANN та почали діяти з 01 грудня 1999 року.

Верховний Суд зазначив, що ТОВ «Інтернет Інвест» не порушувало прав позивачів, а діяло відповідно до умов Сервісної угоди, оскільки ТОВ «Інтернет Інвест» не мало права вчиняти дії щодо зміни власника доменного імені cryomec.com та переделегування його ТОВ «Кріомек» з огляду на наявність рішення Центру з Арбітражу та Посередництва ВОІВ, яким передано вказане доменне ім’я компанії Фівс Кріомек АГ (Fives Cryomec AG).

Постанова Верховного Суду від 8 жовтня 2025 року у справі № 757/39395/17-ц (провадження № 61-14886св24).

