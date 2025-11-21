Реестратор правомерно отказал в переделегировании: Верховный Суд поставил точку в споре по домену

Регистратор доменных имен имеет право отказать в смене владельца и переделегировании доменного имени – когда.

Верховный Суд подтвердил: реестратор доменных имен правомерно отказывает в переделегировании доменного имени и изменении его владельца в случае наличия решения Центра арбитража и посредничества ВОИС, принятого в рамках процедуры UDRP, которым определено передать спорное доменное имя другому лицу. Такой отказ соответствует условиям сервисного соглашения между реестратором и владельцем доменного имени, а также правилам ICANN.

Соответствующее постановление ВС было принято 8 октября 2025 года по делу № 757/39395/17-ц.

Детали дела

8 октября 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу ОСОБА_1, ООО «Криомек» по делу по иску ОСОБА_1, ООО «Криомек» к ООО «Интернет Инвест», Fives Cryomec AG о признании права собственности, прекращении нарушения прав владельца доменного имени, обязании совершить действия.

В обоснование заявленных требований истцы ссылались на то, что ЛИЦО_1 является владельцем имени (cryomec.com) второго уровня в домене «.com», которое он приобрел в 2015 году. Между ЛИЦО_1 и ООО «Интернет Инвест» в 2015 году был заключен договор о предоставлении услуг и приняты условия сервисного соглашения (публичного договора). В июле 2017 года ЛИЦО_1 обратился к Национальному регистратору доменных имен ООО «Интернет Инвест» с заявлением об изменении владельца доменного имени cryomec.com и переделегировании его ООО «Криомек», однако в тот же день получил отказ ввиду наличия Административного процесса по рассмотрению споров в рамках Единых правил рассмотрения споров о доменных именах (процедура UDRP).

Суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, мотивируя решение, в частности, тем, что ООО «Интернет Инвест» не нарушало имущественных прав истцов, поскольку соблюдало требования соответствующего сервисного соглашения, заключенного между сторонами, и правомерно отказало в переделегировании такого имени в связи с поступлением решения Арбитража по вопросам рассмотрения споров о доменных именах. Решением Центра арбитража и посредничества ВОИС было определено передать (переделегировать) оспариваемое доменное имя «cryomec.com» компании Fives Cryomec AG, Швейцария.

Решение Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов, исходя из следующего.

Делегирование доменного имени – это процесс предоставления возможности определенному лицу пользоваться конкретным доменным именем. Делегирование осуществляется на платной основе регистратором, который заключил с соответствующим администратором домена соглашение о регистрации и делегировании доменных имен в данном домене (в этом случае в домене .COM).

Факт регистрации доменного имени означает делегирование прав на него регистранту, который использует соответствующее доменное имя для обозначения сайта, то есть является владельцем этого сайта с соответствующим доменным именем.

Организацией, присваивающей доменные имена, является Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (далее – ICANN), которая также устанавливает порядок делегирования доменных имен, в том числе географических доменов, и процедуру разрешения споров.

ICANN предоставила право решать доменные споры четырем международным организациям, среди которых Центр арбитража и посредничества ВОИС, который при рассмотрении доменных споров обязан руководствоваться Принципами рассмотрения споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP), утвержденными ICANN и действующими с 1 декабря 1999 года.

Верховный Суд отметил, что ООО «Интернет Инвест» не нарушало прав истцов, а действовало в соответствии с условиями Сервисного соглашения, поскольку ООО «Интернет Инвест» не имело права совершать действия по изменению владельца доменного имени cryomec.com и его переделегированию ООО «Криомек» ввиду наличия решения Центра арбитража и посредничества ВОИС, которым указанное доменное имя передано компании Фивс Криомек АГ (Fives Cryomec AG).

Постановление Верховного Суда от 8 октября 2025 года по делу № 757/39395/17-ц (производство № 61-14886св24).

