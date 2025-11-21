  1. В Україні

Україна не піде на переговори, що передбачають зміну кордонів — посол у США Стефанішина

09:06, 21 листопада 2025
Стефанішина підкреслила, що позиція щодо територіальної цілісності є незмінною та не підлягає компромісам.
Україна не погодиться на жодні переговори, які передбачатимуть зміну її міжнародно визнаних кордонів або визнання російських територіальних захоплень. Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина під час виступу на Global Women’s Summit.

За її словами, територіальна цілісність України є принциповою та незмінною позицією, яка не може бути предметом компромісу.

«Територіальна цілісність України та зміна українських кордонів — це не те, що може бути предметом переговорів. Ми говоримо про зупинку на існуючій лінії», — зазначила Стефанішина, яку цитує Інтерфакс-Україна, нагадавши, що аналогічну позицію озвучував Президент України під час візиту до Вашингтона.

Посол уточнила, що можливі дискусії можуть стосуватися лише технічних аспектів визначення «лінії зупинки», однак жодні розмови про зміну кордонів чи визнання успіхів Росії в її агресії проти України не розглядаються взагалі.

Стефанішина також підкреслила, що Київ не вважає пропозиції РФ конструктивними.

«Можна говорити про кожен із 28 російських пунктів, але серйозно сприймати їх немає сенсу. Тож ми зосереджуємося на іншому», — сказала вона.

Посол додала, що Україна підтримує лідерські зусилля президента Трампа у пошуку рішень, проте застерегла щодо ризиків, які несе позиція Росії у переговорах.

«Я боюся того, що росіяни ніколи ні до чого не зобов’язуються… І моя найбільша боязнь — що вони продовжуватимуть затягувати час, грати у тактичні ігри», — наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, що ЗМІ оприлюднили чернетку мирного плану США.

