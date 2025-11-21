  1. В Украине

Украина не пойдет на переговоры, предусматривающие изменение границ — посол в США Стефанишина

09:06, 21 ноября 2025
Стефанишина подчеркнула, что позиция относительно территориальной целостности неизменна и не подлежит компромиссам.
Украина не пойдет на переговоры, предусматривающие изменение границ — посол в США Стефанишина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина не согласится ни на какие переговоры, которые предусматривали бы изменение ее международно признанных границ или признание российских территориальных захватов. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время выступления на Global Women’s Summit.

По ее словам, территориальная целостность Украины является принципиальной и неизменной позицией, которая не может быть предметом компромисса.

«Территориальная целостность Украины и изменение украинских границ — это не то, что может быть предметом переговоров. Мы говорим о остановке на существующей линии», — отметила Стефанишина, которую цитирует Интерфакс-Украина, напомнив, что аналогичную позицию озвучивал Президент Украины во время визита в Вашингтон.

Посол уточнила, что возможные дискуссии могут касаться лишь технических аспектов определения «линии остановки», однако любые разговоры об изменении границ или признании успехов России в ее агрессии против Украины вообще не рассматриваются.

Стефанишина также подчеркнула, что Киев не считает предложения РФ конструктивными.

«Можно говорить о каждом из 28 российских пунктов, но серьезно воспринимать их нет смысла. Поэтому мы сосредотачиваемся на другом», — сказала она.

Посол добавила, что Украина поддерживает лидерские усилия президента Трампа в поиске решений, однако предупредила о рисках, которые несет позиция России на переговорах.

«Я боюсь того, что россияне никогда ни к чему не обязываются… И мой самый большой страх — что они продолжат тянуть время, играть в тактические игры», — подчеркнула Стефанишина.

Напомним, что СМИ опубликовали черновик мирного плана США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина война Стефанишина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]