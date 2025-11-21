Украина не пойдет на переговоры, предусматривающие изменение границ — посол в США Стефанишина

Стефанишина подчеркнула, что позиция относительно территориальной целостности неизменна и не подлежит компромиссам.

Украина не согласится ни на какие переговоры, которые предусматривали бы изменение ее международно признанных границ или признание российских территориальных захватов. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время выступления на Global Women’s Summit.

По ее словам, территориальная целостность Украины является принципиальной и неизменной позицией, которая не может быть предметом компромисса.

«Территориальная целостность Украины и изменение украинских границ — это не то, что может быть предметом переговоров. Мы говорим о остановке на существующей линии», — отметила Стефанишина, которую цитирует Интерфакс-Украина, напомнив, что аналогичную позицию озвучивал Президент Украины во время визита в Вашингтон.

Посол уточнила, что возможные дискуссии могут касаться лишь технических аспектов определения «линии остановки», однако любые разговоры об изменении границ или признании успехов России в ее агрессии против Украины вообще не рассматриваются.

Стефанишина также подчеркнула, что Киев не считает предложения РФ конструктивными.

«Можно говорить о каждом из 28 российских пунктов, но серьезно воспринимать их нет смысла. Поэтому мы сосредотачиваемся на другом», — сказала она.

Посол добавила, что Украина поддерживает лидерские усилия президента Трампа в поиске решений, однако предупредила о рисках, которые несет позиция России на переговорах.

«Я боюсь того, что россияне никогда ни к чему не обязываются… И мой самый большой страх — что они продолжат тянуть время, играть в тактические игры», — подчеркнула Стефанишина.

