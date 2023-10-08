«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем юриста

Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник – День юриста!

8 октября в Украине отмечается профессиональный праздник – День юриста.

Праздник установлен в Украине согласно указу Президента Украины «О Дне юриста» от 16 сентября 1997 года. Дата празднования выбрана неслучайно, ведь считается, что именно 8 октября в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов.

«Судебно-юридическая газета» желает всем причастным к этому празднику специалистам вдохновения, успехов и достижений, выдержки в сложных ситуациях и взвешенных решений.

Пусть на вашей стороне всегда стоят Закон, а также правда и справедливость, осуществляются планы и замыслы как на профессиональном, так и на жизненном пути! Берегите здоровье и жизненную энергию, пусть мир и покой дарят самые родные люди!

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