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Александр Мамалуй: Верховному Суду необходимо восстановить свою репутацию как институции, для этого нам нужно много и качественно работать

08:00, 9 октября 2023
Блиц-интервью нового заместителя председателя Верховного Суда сразу после избрания на должность.
Александр Мамалуй: Верховному Суду необходимо восстановить свою репутацию как институции, для этого нам нужно много и качественно работать
Источник фото: Верховный Суд
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Пленум Верховного Суда 6 октября 2023 года на четыре года избрал на должность заместителя председателя Верховного Суда одного из наиболее известных украинских судей, судью Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Александра Мамалуя. Судью, который является действующим военнослужащим, поддержали 87 судей Верховного Суда. «Судебно-юридическая газета» поинтересовались у Александра Мамалуя, как он оценивает свое избрание и что нужно сделать Верховному Суду, чтобы восстановить доверие к себе как институции.

Голосование за Вашу кандидатуру на Пленуме показало, что около трети принявших участие в голосовании судей Верховного Суда фактически проголосовали против Вашей кандидатуры. Как Вы считаете, это может создать Вам проблемы на должности заместителя председателя Суда?

Никаких опасений на этот счет лично у меня нет. Я очень благодарен всем коллегам, которые проголосовали за мою кандидатуру. Они доверяют мне и считают, что я могу быть полезным для нашего коллектива и институции именно на этом посту. Также я очень благодарен тем коллегам, которые проголосовали против. Они хотели предоставить мне возможность настрелять на «Героя Украины» или стать генералом (улыбается – прим. авт.). То есть, они тоже относятся ко мне хорошо. Я им благодарен.

Но чтобы Вы лично сказали судьям, которые Вас как поддержали, так и не поддержали? Кажется, после известных майских событий Верховный Суд до сих пор требует определенного взаимопонимания в коллективе.

Я скажу так – все задачи, которые поставит передо мной и председателем Суда коллектив Суда, и все задачи, которые поставит передо мной, как перед заместителем, председатель Верховного Суда, будут выполнены на высшем профессиональном уровне. В моей практике никогда не было случаев неисполнения приказа или отказа исполнять приказ. Мы будем работать эффективно.

Верховный Суд сейчас находится в кризисных условиях. Процесс возобновления доверия к Верховному Суду после известных событий проходит сложно. Может быть, у Вас есть свое видение, как вернуть Верховному Суду доверие?

Мое мнение таково – для восстановления репутации Верховному Суду, его судьям и всему коллективу в целом, нужно добросовестно и упорно работать. Это просто необходимо с точки зрения сохранения такой институции, как Верховный Суд. Судья, прежде всего, должен качественно осуществлять правосудие. Следовательно, нам остается только упорно и эффективно работать.

Автор: Вячеслав Хрипун

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