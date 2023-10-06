Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

Пленум Верховного Суду 6 жовтня обрав заступника голови Верховного Суду. Ним став суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Олександр Мамалуй. Текстова трансляція Пленуму за посиланням.

Це рішення підтримали 87 суддів Верховного Суду. Так, лічильна комісія зазначила, що голосувало 128 судді, з них 41 не підтримав жодного кандидата, а 87 – підтримали кандидатуру Олександра Мамалуя.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, називаючи ім’я кандидата на заступника голови Верховного Суду, зазначив: «Зараз війна, і ми не можемо не враховувати, як і хто з наших колег діяв в цей надскладний період. І тому я не міг не зупинитися на кандидатурі судді, який ще в 2014 році був мобілізований і йшов на захист нашої держави. Який від рядового став капітаном Збройних Сил». Також він зазначив, що цей кандидат на посаді судді більше 20 років.

Зі свого боку, суддя Олександр Мамалуй надав згоду на обрання на посаду заступника голови Верховного Суду.

Він зазначив, що протягом кількох тижнів може вирішитися питання його демобілізації з лав Збройних Сил. Відтак перешкод для зайняття адміністративної посади в Суді бути не повинно.

Олександр Мамалуй народився 24 жовтня 1974 року в місті Харків.

В 1996 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

В 1999 році закінчив аспірантуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

27 листопада 2001 року призначений на п'ятирічний строк суддею Господарського суду Харківської області. 14 грудня 2006 року обраний безстроково.

У 2008 році здобув науковий ступінь «кандидат юридичних наук».

В 2012 році закінчив економічний факультет Харківського національного університету імені Каразіна.

Призваний до Збройних сил України в перший день мобілізації — 18 березня 2014 року у званні солдата. З червня 2014 року — снайпер роти снайперів (в подальшому — заступник командира взводу роти снайперів) 93-ї гвардійської окремої механізованої бригади. У складі своєї бригади з 12 липня 2014 року по 3 березня 2015 року брав участь у визволенні та подальшій обороні с. Піски, Первомайське, Нетайлове, Опитне, Водяне, м. Авдіївка, обороні Донецького аеропорту.

9 березня 2015 року демобілізований у званні сержанта. 23 квітня 2015 року мобілізований до лав Державної прикордонної служби України. Снайпер контрснайперської групи відділення вогневих засобів мобільної прикордонної застави (окремого відділу). З липня по грудень 2015 року виконував бойові завдання в зоні антитерористичної операції.

5 липня 2016 року сержант Мамалуй знов демобілізований. Направлений на короткострокові курси підготовки офіцерів запасу при Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (спеціальність «Бойове застосування механізованих з'єднань, військових частин і підрозділів»). У лютому 2017 року закінчив курси з присвоєнням первинного офіцерського звання «молодший лейтенант».

Указом Президента України від 10 листопада 2017 року призначений суддею Верховного Суду.

Після вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року Олександра Мамалуя було мобілізовано втретє. У складі снайперської групи Сухопутних військ Збройних Сил України бере безпосередню участь в бойових діях проти російських загарбників.

Має велику кількість нагород, зокрема Орден «За мужність» I ступеня (2023), Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Срібний хрест» (2023).

Автор: В'ячеслав Хрипун

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