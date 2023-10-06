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Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко запропонував на заступника голови ВС кандидатуру Олександра Мамалуя

Стало відомо, хто претендує на заступника голови Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

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У Київраді депутата-втікача Трубіцина замінила ексочільниця МОЗ Скалецька

11:04, 6 жовтня 2023
У Київській міській раді - четверо нових депутати.
У Київраді депутата-втікача Трубіцина замінила ексочільниця МОЗ Скалецька
Фото: kmu.gov.ua
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У четвер, 5 жовтня, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради склали присягу четверо нових депутатів.

Відповідно до постанови Київської міської виборчої комісії, достроково припинив свої повноваження депутат Владислав Трубіцин. Натомість депутатське посвідчення Київської міської ради отримала Зоряна Скалецька. Вона буде працювати у складі депутатської фракції «Слуга народу».

Новими депутатами також стали: Володимир Левін, Денис Любченко та Максим Кухарський (усі — від «Євросолідарності»).

Нагадаємо, Скалецька очолювала МОЗ із 29 серпня 2019 до 4 березня 2020 року.

Додамо, раніше НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Владислава Трубіцина.

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