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Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

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  1. Суспільство

Що святкують 6 жовтня: традиції, прикмети, заборони

10:38, 6 жовтня 2023
6 жовтня відзначають Всесвітній день охорони місць проживання і Всесвітній день посмішки.
Що святкують 6 жовтня: традиції, прикмети, заборони
Фото: Shutterstock
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У п’ятницю, 6 жовтня, в Україні та світі святкують декілька свят. Так, сьогодні відзначають Всесвітній день таблиці множення. Математичне свято, яке було створене 2010 року. Найдавніша таблиця була створена вавилонянами ще 4 тисячі років тому.

Також 6 жовтня Всесвітній день охорони місць проживання. Свято, яке має велике екологічне значення. Дату святкування обрали на Бернській Конвенції, яка стала міжнародною угодою про охорону дикої флори й фауни та природних місць проживання. 

А ще 6 жовтня Всесвітній день усмішки. Ініціатором започаткування свята став Гарві Болл – людина, яка вигадала смайлик.

У Казахстані святкують День бухгалтера та аудитора, День захисту дітей відзначають у Сінгапурі, День збройних сил в Єгипті, День логістики в Аргентині. У Німеччині, в Берліні - Фестиваль світла.

Віряни вшановують пам'ять святого Фоми. 

На цей день серед наших предків існувало чимало прикмет: 

  • дивилися, який сьогодні день: земля вже вкрилася снігом, у другій половині листопада вже буде справжня зима;
  • випав сухий сніг, отже, влітку буде великий врожай;
  • безвітряна погода означає, що скоро похолоднішає;
  • туманний і похмурий ранок – до погожого дня;
  • вранці небо жовтого кольору – почнуться опади;
  • на заході бліде сонце – до похолодання;
  • ворони збираються в зграї – чекайте на негоду.

Що не можна робити в цей день:

  • Не відмовляйте жебракам у шматку хліба, інакше наступний рік буде неврожайним.
  • Забороняється палити й косити траву.
  • Категорично заборонено лінуватися, пліткувати і сваритися.

Здавна вважалося, що 6 жовтня на небі можна побачити останні купчасті хмари. Селяни підбивали підсумки господарському року та молилися Фомі про наступний урожай. Святкуючи успішну трудову діяльність, накривали багатий стіл з різними наїдками.

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