Що святкують 6 жовтня: традиції, прикмети, заборони

6 жовтня відзначають Всесвітній день охорони місць проживання і Всесвітній день посмішки.

Фото: Shutterstock

У п’ятницю, 6 жовтня, в Україні та світі святкують декілька свят. Так, сьогодні відзначають Всесвітній день таблиці множення. Математичне свято, яке було створене 2010 року. Найдавніша таблиця була створена вавилонянами ще 4 тисячі років тому.

Також 6 жовтня Всесвітній день охорони місць проживання. Свято, яке має велике екологічне значення. Дату святкування обрали на Бернській Конвенції, яка стала міжнародною угодою про охорону дикої флори й фауни та природних місць проживання.

А ще 6 жовтня Всесвітній день усмішки. Ініціатором започаткування свята став Гарві Болл – людина, яка вигадала смайлик.

У Казахстані святкують День бухгалтера та аудитора, День захисту дітей відзначають у Сінгапурі, День збройних сил в Єгипті, День логістики в Аргентині. У Німеччині, в Берліні - Фестиваль світла.

Віряни вшановують пам'ять святого Фоми.

На цей день серед наших предків існувало чимало прикмет:

дивилися, який сьогодні день: земля вже вкрилася снігом, у другій половині листопада вже буде справжня зима;

випав сухий сніг, отже, влітку буде великий врожай;

безвітряна погода означає, що скоро похолоднішає;

туманний і похмурий ранок – до погожого дня;

вранці небо жовтого кольору – почнуться опади;

на заході бліде сонце – до похолодання;

ворони збираються в зграї – чекайте на негоду.

Що не можна робити в цей день:

Не відмовляйте жебракам у шматку хліба, інакше наступний рік буде неврожайним.

Забороняється палити й косити траву.

Категорично заборонено лінуватися, пліткувати і сваритися.

Здавна вважалося, що 6 жовтня на небі можна побачити останні купчасті хмари. Селяни підбивали підсумки господарському року та молилися Фомі про наступний урожай. Святкуючи успішну трудову діяльність, накривали багатий стіл з різними наїдками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.