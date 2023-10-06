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Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

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Електронний документообіг при проходженні ВЛК запрацює за декілька тижнів, — Радуцький

10:53, 6 жовтня 2023
До цього часу медичні працівники, відповідальні за процес, будуть мати електронні підписи для реєстрації та роботи в системі.
Електронний документообіг при проходженні ВЛК запрацює за декілька тижнів, — Радуцький
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Електронний документообіг при проходженні ВЛК запрацює за декілька тижнів. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Триває організація електронного документообігу. Його головна мета – спростити отримання документів військовими. Заплановано, що електронний документообіг повноцінно запрацює за декілька тижнів. До цього часу медичні працівники, відповідальні за процес, будуть мати електронні підписи для реєстрації та роботи в системі», — зазначив Радуцький.

Електронний документообіг спрощує:

  • облік військовослужбовців, що прибули на стаціонарне лікування;
  • отримання довідки про обставини травми;
  • отримання постанови ВЛК про потребу у відпустці;
  • отримання постанови ВЛК про непридатність до військової служби.

Раніше стало відомо, що Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування військово-лікарських комісій.

Додамо, як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку.

Крім того, МОЗ працює над вдосконалення роботи ВЛК: тривають зміни у юридичному, організаційному та цифровому напрямках.

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