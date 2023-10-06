Електронний документообіг при проходженні ВЛК запрацює за декілька тижнів, — Радуцький

До цього часу медичні працівники, відповідальні за процес, будуть мати електронні підписи для реєстрації та роботи в системі.

Електронний документообіг при проходженні ВЛК запрацює за декілька тижнів. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Триває організація електронного документообігу. Його головна мета – спростити отримання документів військовими. Заплановано, що електронний документообіг повноцінно запрацює за декілька тижнів. До цього часу медичні працівники, відповідальні за процес, будуть мати електронні підписи для реєстрації та роботи в системі», — зазначив Радуцький.

Електронний документообіг спрощує:

облік військовослужбовців, що прибули на стаціонарне лікування;

отримання довідки про обставини травми;

отримання постанови ВЛК про потребу у відпустці;

отримання постанови ВЛК про непридатність до військової служби.

Раніше стало відомо, що Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування військово-лікарських комісій.

Додамо, як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку.

Крім того, МОЗ працює над вдосконалення роботи ВЛК: тривають зміни у юридичному, організаційному та цифровому напрямках.

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