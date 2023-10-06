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У Дніпрі прокурор погорів на хабарі у $10 000 за перекваліфікацію статті обвинуваченому, фото

10:43, 6 жовтня 2023
Посадовець «вийшов» на батька підсудного, якому і запропонував за хабар змінити обвинувачення на менш тяжкий злочин.
У Дніпрі прокурор погорів на хабарі у $10 000 за перекваліфікацію статті обвинуваченому, фото
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У Дніпрі правоохоронці затримали на хабарі прокурора Лівобережної окружної прокуратури, який вимагав неправомірну вигоду від родини обвинуваченого за зміну кваліфікації статей на більш «м’які». Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

В одному з районних судів розглядався обвинувальний акт щодо чоловіка, який обвинувачується у шахрайстві, підробленні та збуті документів, штампів, печаток тощо. Прокурор представляв на судовому розгляді сторону обвинувачення.

«Замість виконання покладених державою обов’язків посадовець «вийшов» на батька підсудного. Під час зустрічі прокурор запропонував родичу за 10 тисяч доларів змінити обвинувачення на менш тяжкий злочин. Це давало можливість загалом звільнити підсудного від кримінальної відповідальності», - повідомляє Бюро.

Правоохоронні органи затримали прокурора відразу після отримання всієї суми хабаря. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцем проживання прокурора та у приміщенні Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра.

Крім того, прокурору повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.  

Раніше ми писали, що прокурор з Харкова, який погорів на хабарі у $35 000, постане перед судом.

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