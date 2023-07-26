Прокурор з Харкова, який погорів на хабарі у $35 000, постане перед судом

Судитимуть також пособницю прокурора, яку він відправив забирати гроші.

Державне бюро розслідувань повідомило, працівники відомства завершили досудове розслідування щодо прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова, якого було викрито на хабарі у 35 тисяч доларів США. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Наразі обвинувальний акт щодо прокурора та його пособниці направили до суду.

Зловмисників затримали «на гарячому», під час отримання грошей у травні 2023 року спільно з СБУ.

«Прокурор запропонував громадянину за 35 тисяч доларів США «допомогти» повернути нерухоме майно, яке у нього відібрали партнери по бізнесу. Він пообіцяв чоловіку, що розпочне кримінальне провадження, у межах якого на майно буде накладено судовий арешт та буде вилучена реєстраційна справа. Це дозволить повернути нерухомість.

Отримувати гроші прокурор відправив свою співмешканку. Після того, як посередниця взяла обіцяну суму, обох зловмисників затримали працівники ДБР», - йдеться у повідомленні Бюро.

Прокурора та пособницю обвинувачують за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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