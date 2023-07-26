Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС затвердила персоналізовані результати 368 кандидатів на посади суддів – прохідний бал 157,5

У подальшому буде визначено рейтинг кандидатів на вакантні посади суддів

Верховний Суд постановив, що військовослужбовець заслуговує на позбавлення волі без можливості звільнення з випробуванням, щоб інші військовослужбовці не подумали, що вони можуть ігнорувати накази командирів

Верховний Суд зайняв державницьку позицію і вирішив, що каяття у даному випадку не дозволяє звільнити військовослужбовця від покарання з випробуванням, і він заслуговує на 5 років позбавлення волі, бо в іншому випадку військовослужбовці будуть вважати, що можуть не виконувати накази командирів.

Члени ВККС будуть дотримуватися гендерної рівності, а суддів планують призначати за стандартами меритократії

Уряд Великобританії «взяв шефство» над Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

За якими правилами відбудеться новий конкурс до Конституційного Суду, - відома фінальна версія закону

Верховна Рада готується ухвалити закон про новий порядок відбору кандидатів на крісло судді Конституційного Суду з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Суддя КСУ зможе подати заяву про відставку лише за наявності стажу у КСУ не менше 7 років

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким суддя Конституційного Суду зможе подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді КСУ щонайменше сім років.

  1. В Україні

Прокурор з Харкова, який погорів на хабарі у $35 000, постане перед судом

16:11, 26 липня 2023
Судитимуть також пособницю прокурора, яку він відправив забирати гроші.
Прокурор з Харкова, який погорів на хабарі у $35 000, постане перед судом
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державне бюро розслідувань повідомило, працівники відомства завершили досудове розслідування щодо прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова, якого було викрито на хабарі у 35 тисяч доларів США. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Наразі обвинувальний акт щодо прокурора та його пособниці направили до суду.

Зловмисників затримали «на гарячому», під час отримання грошей у травні 2023 року спільно з СБУ.

«Прокурор запропонував громадянину за 35 тисяч доларів США «допомогти» повернути нерухоме майно, яке у нього відібрали партнери по бізнесу. Він пообіцяв чоловіку, що розпочне кримінальне провадження, у межах якого на майно буде накладено судовий арешт та буде вилучена реєстраційна справа. Це дозволить повернути нерухомість.

Отримувати гроші прокурор відправив свою співмешканку. Після того, як посередниця взяла обіцяну суму, обох зловмисників затримали працівники ДБР», - йдеться у повідомленні Бюро.

Прокурора та пособницю обвинувачують за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області