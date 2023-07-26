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Прокурор из Харькова, погоревший на взятке в $35 000, предстанет перед судом

16:11, 26 июля 2023
Будут судить также пособницу прокурора, которую он отправил забирать деньги.
Прокурор из Харькова, погоревший на взятке в $35 000, предстанет перед судом
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Государственное бюро расследований сообщило, что работники ведомства завершили досудебное расследование в отношении прокурора одной из окружных прокуратур Харькова, разоблаченного на взятке в 35 тысяч долларов США. Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

В настоящее время обвинительный акт в отношении прокурора и его пособницы направили в суд.

Злоумышленников задержали «с поличным», во время получения денег в мае 2023 года совместно с СБУ.

«Прокурор предложил гражданину за 35 тысяч долларов США «помочь» вернуть недвижимое имущество, которое у него отобрали партнеры по бизнесу. Он пообещал мужчине, что начнет уголовное производство, в рамках которого на имущество будет наложен судебный арест и изъято регистрационное дело. Это позволит вернуть недвижимость.

Получать деньги прокурор отправил свою сожительницу. После того как посредница взяла обещанную сумму, обоих злоумышленников задержали работники ГБР», - говорится в сообщении Бюро.

Прокурора и пособницу обвиняют по статье получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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