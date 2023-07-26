Разоблачена группа лиц, производивших фальшивые свидетельства о регистрации автомобилей

После выполнения «заказа» злоумышленники отправляли фальшивые документы по почтовым отправлениям, а полученную прибыль делили между собой.

Разоблачена группа лиц, которые изготовляли фальшивые документы, выдаваемые подразделениями МВД Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, сообщено о подозрении трем лицам по фактам подделки и использования поддельных документов, изготовления голографических защитных элементов (ст. 358, ст. 199 УК Украины).

«По данным следствия, жители Киева, Киевщины и Хмельницкой области наладили изготовление фальшивых документов, выдаваемых подразделениями МВД Украины. В частности – свидетельства о регистрации транспортных средств.

Клиентов подозреваемые подыскивали через интернет. Работали только по полной предоплате от 10 до 15 тыс. грн. После выполнения «заказа» они отправляли фальшивые документы по почтовым отправлениям, а полученную прибыль делили между собой», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели в подозреваемых 18 санкционированных обысков в нескольких областях Украины. Удалены поддельные документы, деньги, штампы и печати, мобильные телефоны, черные записи.

Экспертиза документов, приобретенных при оперативной закупке, подтвердила факт подделки.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Готовится вручение подозрения другим сообщникам.

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