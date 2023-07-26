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  1. В Україні

Викрито групу осіб, які виготовляли фальшиві свідоцтва про реєстрацію автомобілів

22:40, 26 липня 2023
Після виконання «замовлення» зловмисники відправляли фальшиві документи поштовими відправленнями, а отриманий прибуток ділили між собою.
Викрито групу осіб, які виготовляли фальшиві свідоцтва про реєстрацію автомобілів
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Викрито групу осіб, які виготовляли фальшиві документи, що видають підрозділи МВС України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, повідомлено про підозру трьом особам за фактами підроблення та використання підроблених документів, виготовлення голографічних захисних елементів (ст. 358, ст. 199 КК України).

«За даними слідства, мешканці Києва, Київщини та Хмельниччини налагодили виготовлення фальшивих документів, що видаються підрозділами МВС України. Зокрема – свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Клієнтів підозрювані підшуковували через інтернет. Працювали лише за повною передоплатою від 10 до 15 тис грн. Після виконання «замовлення» вони відправляли фальшиві документи поштовими відправленнями, а отриманий прибуток ділили між собою», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели у підозрюваних 18 санкціонованих обшуків у кількох областях України. Вилучено підроблені документи, гроші, штампи і печатки, мобільні телефони, чорнові записи.

Експертиза документів, придбаних під час оперативної закупки, підтвердила факт підробки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Готується вручення підозри іншим спільникам.

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