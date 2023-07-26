Перекупницькі схеми не спрацюють: міжнародні квитки УЗ можна буде купити тільки онлайн

«Укрзалізниця» анонсувала перелік міжнародних напрямків, квитки на які будуть продаватися онлайн.

Із 26 липня «Укрзалізниця» розширює перелік напрямків, квитки на міжнародні поїзди яких будуть доступні виключно онлайн. Це один із кроків боротьби з перекупниками та шахраями, – повідомляє пресслужба УЗ.

Відсьогодні, цей перелік охопить нічні сполучення до та з Перемишля та Хелма. Квитки будуть доступні виключно через електронні канали продажу: власний мобільний застосунок, офіційні чат-боти та веб-сайт.

Водночас для протидії зловживанням компанія переглядає процедуру повернення: квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку повертатимуться виключно претензійним порядком через каси.

Таким чином, продаж квитків на міжнародні рейси УЗ відбуватиметься наступним чином:

Поїзди 23/24 та 19/20 Київ-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзд 93/94 Харків-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзди 53/54 та 89/90 Київ-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзд 36/35 Одеса-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзд 32/31 Запоріжжя-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзд 73/74 Харків-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзд №67/68 Київ-Варшава — продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення претензійне через каси.

«Інтерсіті+» №705/706, 715/716 Київ-Перемишль — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.

Поїзд №351К/351Л Київ-Кишинів — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.

Поїзди №749/149 Київ-Відень, №140/149 Чоп-Відень, №961/962, 963/964 Мукачево-Кошице, №31, 33/34 Мукачево-Будапешт – квитки реалізовуються і повертаються через каси (інтеграція із партнерами-залізницями цих країн ще триває).

Продаж квитків на усі міжнародні рейси УЗ відбувається за 20 днів.

Продажі на найбільш затребуваний поїзд №67/68 Київ-Варшава починатимуться щодня о 09:00, на всі інші напрямки – щодня о 08:00.

Також квитки з'являтимуться у відкритому продажі після повернення іншими пасажирами:

місця, повернуті пасажирами більше ніж за добу до відправлення поїзда, повертатимуться у продаж о 10:00 за 2 доби до відправки;

місця, здані пасажирами в добу відправлення поїзда, повертаються у відкритий продаж протягом 30 хвилин з моменту повернення квитка.



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