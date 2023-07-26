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  1. В Україні

Перекупницькі схеми не спрацюють: міжнародні квитки УЗ можна буде купити тільки онлайн

19:38, 26 липня 2023
«Укрзалізниця» анонсувала перелік міжнародних напрямків, квитки на які будуть продаватися онлайн.
Перекупницькі схеми не спрацюють: міжнародні квитки УЗ можна буде купити тільки онлайн
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Із 26 липня «Укрзалізниця» розширює перелік напрямків, квитки на міжнародні поїзди яких будуть доступні виключно онлайн. Це один із кроків боротьби з перекупниками та шахраями, – повідомляє пресслужба УЗ.

Відсьогодні, цей перелік охопить нічні сполучення до та з Перемишля та Хелма. Квитки будуть доступні виключно через електронні канали продажу: власний мобільний застосунок, офіційні чат-боти та веб-сайт.

Водночас для протидії зловживанням компанія переглядає процедуру повернення: квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку повертатимуться виключно претензійним порядком через каси.

Таким чином, продаж квитків на міжнародні рейси УЗ відбуватиметься наступним чином:

  • Поїзди 23/24 та 19/20 Київ-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
  • Поїзд 93/94 Харків-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
  • Поїзди 53/54 та 89/90 Київ-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
  • Поїзд 36/35 Одеса-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
  • Поїзд 32/31 Запоріжжя-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
  • Поїзд 73/74 Харків-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
  • Поїзд №67/68 Київ-Варшава — продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення претензійне через каси.
  • «Інтерсіті+» №705/706, 715/716 Київ-Перемишль — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.
  • Поїзд №351К/351Л Київ-Кишинів — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.
  • Поїзди №749/149 Київ-Відень, №140/149 Чоп-Відень, №961/962, 963/964 Мукачево-Кошице, №31, 33/34 Мукачево-Будапешт – квитки реалізовуються і повертаються через каси (інтеграція із партнерами-залізницями цих країн ще триває).

Продаж квитків на усі міжнародні рейси УЗ відбувається за 20 днів.

Продажі на найбільш затребуваний поїзд №67/68 Київ-Варшава починатимуться щодня о 09:00, на всі інші напрямки – щодня о 08:00.

Також квитки з'являтимуться у відкритому продажі після повернення іншими пасажирами:

  • місця, повернуті пасажирами більше ніж за добу до відправлення поїзда, повертатимуться у продаж о 10:00 за 2 доби до відправки;
  • місця, здані пасажирами в добу відправлення поїзда, повертаються у відкритий продаж протягом 30 хвилин з моменту повернення квитка.

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