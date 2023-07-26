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Обмеження максимального розміру пенсії працівникам прокуратури: КСУ перейшов до закритої частини засідання

15:52, 26 липня 2023
КСУ розглянув справу за конституційною скаргою Юрія Ярошенка,  який оспорює окремі приписи законів щодо обмеження максимального розміру пенсії працівникам прокуратури.
Обмеження максимального розміру пенсії працівникам прокуратури: КСУ перейшов до закритої частини засідання
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Другий сенат Конституційний Суд України 26 липня 2023 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянув справу за конституційною скаргою Ярошенка Юрія Івановича про відповідність Конституції України першого речення абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII зі змінами (далі – Закон №1697), першого речення статті 2 Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“ від 8 липня 2011 року № 3668–VI зі змінами (Закон – 3668). Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

«Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Володимир Мойсик поінформував про зміст конституційної скарги, перебіг справи в судах та обґрунтування заявника.

Як зазначив суддя-доповідач, суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність низці статей Конституції України:

– перше речення абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону № 1697 згідно з яким максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;

– перше речення статті 2 Закону № 3668 відповідно до якого максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) або щомісячного довічного грошового утримання з урахуванням надбавок <…>, призначених (перерахованих) відповідно, зокрема, до Закону № 1697, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Суб’єкт права на конституційну скаргу стверджує, що застосування судами оспорюваних приписів Закону № 1697 та Закону № 3668 порушує його конституційне право на мирне володіння майном (право власності), гарантоване частиною першою статті 41 Конституції України; право на соціальний захист, гарантоване частиною першою статті 46 Конституції України, у контексті незабезпечення того рівня соціальної захищеності, установленого Законом № 1789, за яким він виходив на пенсію.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Другий сенат перейшов до закритої частини для ухвалення рішення», - сказано у повідомленні.

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