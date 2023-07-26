Ограничение максимального размера пенсии работникам прокуратуры: КСУ перешел к закрытой части заседания

КСУ рассмотрел дело по конституционной жалобе Юрия Ярошенко, который оспаривает отдельные предписания законов об ограничении максимального размера пенсии работникам прокуратуры.

Второй сенат Конституционный Суд Украины 26 июля 2023 года на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Ярошенко Юрия Ивановича о соответствии Конституции Украины первого предложения абзаца шестого части пятнадцатой статьи 86 Закона Украины 04 года № 1697-VII с изменениями (далее - Закон №1697), первого предложения статьи 2 Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» от 8 июля 2011 года № 3668-VI с изменениями (Закон - 3668). Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

«Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Володимир Мойсик поінформував про зміст конституційної скарги, перебіг справи в судах та обґрунтування заявника.

Як зазначив суддя-доповідач, суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність низці статей Конституції України:

– перше речення абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону № 1697 згідно з яким максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;

– перше речення статті 2 Закону № 3668 відповідно до якого максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) або щомісячного довічного грошового утримання з урахуванням надбавок <…>, призначених (перерахованих) відповідно, зокрема, до Закону № 1697, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Суб’єкт права на конституційну скаргу стверджує, що застосування судами оспорюваних приписів Закону № 1697 та Закону № 3668 порушує його конституційне право на мирне володіння майном (право власності), гарантоване частиною першою статті 41 Конституції України; право на соціальний захист, гарантоване частиною першою статті 46 Конституції України, у контексті незабезпечення того рівня соціальної захищеності, установленого Законом № 1789, за яким він виходив на пенсію.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Другий сенат перейшов до закритої частини для ухвалення рішення», - сказано в сообщении.

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