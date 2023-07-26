Стало известно, можно ли отправить заявление об увольнении по электронной почте

Работодатель может отказать в увольнении, если такой способ переписки между работниками и работодателем не установлен приказом, колдоговором и т.п.

Государственная служба труда разъяснила, может ли работодатель отказать в увольнении, в связи с выходом на пенсию, если заявление направлено средствами электронных коммуникационных сетей.

Согласно ч. 1 ст. 38 КЗоТ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. В случае, когда заявление работника об увольнении с работы по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу (переезд на новое место жительства; перевод мужа или жены на работу в другую местность; поступление в учебное заведение; невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением; беременность (уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью; уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы; выход на пенсию; принятие на работу по конкурсу, а также по другим уважительным причинам), работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Частью 3 ст. 29 КЗоТ определено, что ознакомление работников с приказами (распоряжениями), сообщениями, другими документами работодателя относительно их прав и обязанностей допускается с использованием определенных в трудовом договоре средств электронных коммуникационных сетей с наложением усовершенствованной электронной подписи или квалифицированной электронной подписи. В трудовом договоре с согласия сторон могут предусматриваться альтернативные способы ознакомления работника, кроме информации, определенной п. 4 ч. 1 ст. 29 КЗоТ, что доводится до сведения работников в порядке, установленном ст. 29 КЗоТ.

Следует отметить, что способ переписки и процедура обмена документами средствами электронных коммуникаций между работником и работодателем должен быть урегулирован либо трудовым договором, либо коллективным, либо любым документом, где указана соответствующая возможность.

Поэтому, в случае отсутствия предварительного согласия сторон трудовых правоотношений на обмен официальными документами средствами электронной связи, заявление целесообразно подать (отправить) в бумажной форме с оригинальной подписью автора документа, поскольку направление заявления средствами электронной связи не дает возможности другой стороне установить настоящее волеизъявление заявителя.

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