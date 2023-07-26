В АРМА обсудили проект Антикоррупционной программы Агентства на 2023-2025 годы

АРМА доработает проект Антикоррупционной программы с учетом полученных предложений и утвердит программу в ближайшее время.

Фото: АРМА

В Агентстве по розыску и менеджменту активов состоялось публичное обсуждение проекта Антикоррупционной программы АРМА на 2023-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие было анонсировано публично и раньше времени, поэтому все представители общественности с опытом антикоррупционной деятельности имели возможность непосредственно присоединиться к обсуждению или прислать свои предложения и замечания в Национальное агентство.

В обсуждении в формате круглого стола приняли участие представители общественных организаций, адвокатской среды и экспертного антикоррупционного сообщества, которые предоставили свои оценки проекту программы, высказали замечания и рекомендации, в частности к реестру коррупционных рисков. АРМА доработает проект документа с учетом полученных предложений и утвердит программу в ближайшее время.

Целью Антикоррупционной программы АРМА является усовершенствование системы предотвращения и противодействия коррупции, прежде всего недопущение коррупционных влияний на сотрудников Агентства извне, а также устранение коррупционных процедур и нарушений внутри органа.

«АРМА продемонстрировала полную открытость и готовность к диалогу с общественностью при разработке антикоррупционной стратегии. Агентство благодарит представителей антикоррупционного сообщества, которые приложили усилия для улучшения этого важного документа и своим участием обеспечили его основательность и легитимность. В то же время очень обидно, что Общественный совет при АРМА не приобщился к разработке и обсуждению программы ни в одном из доступных форматов, продемонстрировав безразличие, а следовательно и лояльность, к имеющимся коррупционным рискам. В ответ на фактическое бездействие Общественного совета в таких значимых вопросах, АРМА непременно предпримет решительные и оперативные шаги», - отметила глава Национального агентства Елена Дума.

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