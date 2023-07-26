В АРМА обговорили проект Антикорупційної програми Агентства на 2023–2025 роки

АРМА доопрацює проект Антикорупційної програми з урахуванням отриманих пропозицій та затвердить програму вже найближчим часом

Фото: АРМА

В Агентстві з Розшуку та Менеджменту Активів відбулось публічне обговорення проекту Антикорупційної програми АРМА на 2023–2025 роки. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Захід було анансовано публічно та завчасно, тому всі представники громадськості з досвідом антикорупційної діяльності мали змогу безпосередньо долучитись до обговорення або надіслати свої пропозиції та зауваження до Національного агентства.

В обговоренні у форматі круглого столу взяли участь представники громадських організацій, адвокатського середовища та експертної антикорупційної спільноти, які надали свої оцінки проекту програми, висловили зауваження та рекомендації, зокрема до реєстру корупційних ризиків. АРМА доопрацює проект документу з урахуванням отриманих пропозицій та затвердить програму вже найближчим часом.

Метою Антикорупційної програми АРМА є удосконалення системи запобігання і протидії корупції, насамперед недопущення корупційних впливів на співробітників Агентства ззовні, а також усунення корупціогенних процедур та порушень всередині органу.

«АРМА продемонструвало повну відкритість та готовність до діалогу з громадськістю при розробці Антикорупційної стратегії. Агентство вдячне представникам антикорупційної спільноти, які доклали зусиль для покращення цього важливого документу та своєю участю забезпечили його грунтовність і легітимність. Водночас дуже прикро, що Громадська рада при АРМА не долучилась до розробки та обговорення програми в жодному з доступних форматів, продемонструвавши байдужість, а відтак і лояльність, до наявних корупційних ризиків. У відповідь на фактичну бездіяльність Громради в таких значущих питаннях, АРМА неодмінно здійснить рішучі та оперативні кроки», - зауважила Голова Національного агентства Олена Дума.

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