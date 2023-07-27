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Оскаржити рішення Дорадчої групи експертів, що фільтруватиме кандидатів до КСУ, можна буде лише з трьох підстав

07:50, 27 липня 2023
При цьому законодавець не визначив, чи буде оскаржуватися рішення суду стосовно вердикту Дорадчої групи експертів в апеляційному порядку.
Оскаржити рішення Дорадчої групи експертів, що фільтруватиме кандидатів до КСУ, можна буде лише з трьох підстав
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Раніше «Судово-юридична газета» з урахуванням поправок до другого читання публікувала аналіз законопроекту  9322 щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, який Верховна Рада незабаром планує ухвалити в цілому як закон.

Текст проекту до другого читання передбачається і уточнення порядку оскарження рішень Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме кандидатів до КСУ.

Так, у ч. 4 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства визначать, що Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду України у процесі конкурсного відбору кандидатів на посаду судді КСУ, а також Дорадчої групи експертів щодо оцінювання таких кандидатів на посаду судді КСУ.

При цьому проект передбачає, що рішення Дорадчої групи у процесі конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду (про оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права) може бути оскаржене в судовому порядку та скасоване виключно з таких підстав:

1) склад Дорадчої групи, який ухвалив відповідне рішення, був неповноважним;

2) рішення не підписано будь-ким із складу членів Дорадчої групи, які брали участь у його ухваленні;

3) рішення не містить мотивів, з яких Дорадча група дійшла відповідних висновків.

При цьому законотворці прямо не визначають порядок оскарження рішень Верховного Суду в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного Суду.

Нагадаємо, що Дорадча група експертів спочатку оцінить доброчесність кандидатів, а потім їх знання.

При цьому стосовно кандидатів, які отримали оцінку «не відповідає» за критеріями високих моральних якостей або визнаного рівня компетентності у сфері права, Дорадча група буде оприлюднювати лише резолютивну частину рішення, без наведення мотивів, які стали підставою для його ухвалення.

Повний текст рішення із мотивуванням оприлюднюється Дорадчою групою на письмову вимогу кандидата, який отримав оцінку «не відповідає».

Детальніше про процедуру можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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