Обжаловать решения Совещательной группы экспертов, фильтрующих кандидатов в КСУ, можно будет лишь по трем основаниям

При этом законодатель не определил, будет ли обжаловаться решение суда о вердикте Совещательной группы экспертов в апелляционном порядке.

Ранее «Судебно-юридическая газета» с учетом поправок ко второму чтению публиковала анализ законопроекта 9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, который вскоре планирует принять Верховная Рада в целом как закон.

Текст проекта ко второму чтению предусматривается и уточнение порядка обжалования решений Совещательной группы экспертов, которая будет фильтровать кандидатов в КСУ.

Так, в ч. 4 статьи 22 Кодекса административного судопроизводства определят, что Верховному Суду как суду первой инстанции подсудные дела об обжаловании решений, действий или бездействия субъектов назначения судей Конституционного Суда Украины в процессе конкурсного отбора кандидатов на должность судьи КСУ, а также Совещательной группы экспертов по оценке таких кандидатов на должность судьи КСУ.

При этом проект предусматривает, что решение Совещательной группы в процессе конкурсного отбора кандидатов на должность судьи Конституционного Суда (об оценке кандидатов на должность судьи КСУ по критериям высоких моральных качеств и признанного уровня компетентности в сфере права) может быть обжаловано в порядке и отменено исключительно по следующим основаниям:

1) состав Совещательной группы, принявший соответствующее решение, был неполномочным;

2) решение не подписано кем-либо из состава членов Совещательной группы, принимавших участие в его принятии;

3) решение не содержит мотивов, по которым Совещательная группа пришла к соответствующим выводам.

При этом законотворцы прямо не определяют порядок обжалования решений Верховного Суда в апелляционном порядке в Большую Палату Верховного Суда.

Напомним, что Совещательная группа экспертов сначала оценит добропорядочность кандидатов, а затем их знания.

При этом в отношении кандидатов, получивших оценку «не соответствует» по критериям высоких нравственных качеств или признанного уровня компетентности в сфере права, Совещательная группа будет обнародовать только резолютивную часть решения, без приведения мотивов, послуживших основанием для его принятия.

Полный текст решения с мотивировкой обнародуется Совещательной группой по письменному требованию кандидата, получившего оценку «не соответствующий».

Детальнее о процедуре можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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