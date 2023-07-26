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  1. В мире

На Twitter могут «посыпаться» судебные иски из-за смены названия на X, — СМИ

22:00, 26 июля 2023
Техногиганты Meta и Microsoft уже имеют право на интеллектуальную собственность к этой же букве.
На Twitter могут «посыпаться» судебные иски из-за смены названия на X, — СМИ
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Решение владельца Twitter Илона Маска переименовать соцсеть на X может навлечь волну судебных тяжб, поскольку техногиганты Meta и Microsoft уже имеют права на интеллектуальную собственность к этой же букве. Об этом сообщает Reuters.

Так, адвокат по товарным знакам Джош Гербен отметил, что есть 100% вероятность того, что Twitter будет судиться по этому поводу с кем-то. По его словам, под буквой X уже активно действуют около 900 зарегистрированных товарных знаков в США в различных отраслях промышленности.

Кроме этого, еще с 2003 года Microsoft владеет товарным знаком X, как части коммуникаций видеоигровой системы Xbox.

Meta, чья платформа Threads является новым конкурентом Twitter, владеет схожим товарным знаком, зарегистрированным в 2019 году, — голубовато-белая буква «X» для программного обеспечения и социальных медиа.

Ранее мы писали, что Twitter, который теперь стал X, скоро расширит функционал и превратится в финансовый хаб.

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