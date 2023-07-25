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Рахувати строк дисциплінарного провадження щодо судді будуть з дня отримання ВРП дисциплінарної скарги, - Денис Маслов зареєстрував третій законопроект про Службу дисциплінарних інспекторів

На цей раз пропонується інший варіант формування конкурсної комісії, яка обиратиме дисциплінарних інспекторів, а також передбачається, що загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати 3 років з дня отримання Вищою радою правосуддя дисциплінарної скарги на суддю.

Розроблено чергові зміни до механізму блокування податкових накладних, — Гетманцев

Платник матиме позитивну історію, якщо протягом 3 останніх років не було виявлено порушень податкового законодавства, зокрема, у частині своєчасної реєстрації ПН та подання звітності з ПДВ.

Прокурори, звільнені в процесі атестації, продовжують стягувати мільйони гривень з держави, - у Раді знайшли вихід

Станом на середину червня 2023 року звільненим в процесі атестації прокурорам вдалося стягнути з рахунків прокуратури більше 100 млн грн у справах, де потім касаційний суд скасував ці рішення, - депутати пропонують визначити можливість повернення цих грошей.

Арахамія повідомив, що членство Юрія Арістова у фракції можуть призупинити

Також бути запитані дані стосовно відрядження народного депутата Юрія Арістова.

Можна передбачити тримання злочинців у західних областях України, аби побороти відмови в екстрадиції, - керівник САП

Можна гарантувати від імені держави, що екстрадованих осіб утримуватимуть у належних умовах, і запрошувати інспекторів, які це перевірятимуть, а стосовно війни можна гарантувати, що фігурантів цих справ утримуватимуть у західних областях, зазначив керівник САП Олександр Клименко.

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Twitter, який тепер став X, невдовзі розширить функціонал і перетвориться на фінансовий хаб

14:15, 25 липня 2023
Ілон Маск пояснив, що у такому контексті назва Twitter вже неактуальна.
Twitter, який тепер став X, невдовзі розширить функціонал і перетвориться на фінансовий хаб
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Соціальна мережа Twitter, назва якої змінилась на X.com, розширить свій функціонал і перетвориться на фінансовий хаб. Про це повідомив власник платформи Ілон Маск, передає MarketWatch.

«Найближчими місяцями ми додамо комплексний обмін інформацією та можливість керувати всім вашим фінансовим світом. У цьому контексті назва Twitter неактуальна», - зазначив Маск.

Як відомо, 24 липня Ілон Маск і головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно оприлюднили логотип для платформи соціальних медіа, який містив білий «X» на чорному фоні як заміну знайомого символу синього птаха.

У відповідь на твіт із запитанням, як твіти називатимуться під «X», Маск відповів «x's».

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