Twitter, який тепер став X, невдовзі розширить функціонал і перетвориться на фінансовий хаб

Ілон Маск пояснив, що у такому контексті назва Twitter вже неактуальна.

Соціальна мережа Twitter, назва якої змінилась на X.com, розширить свій функціонал і перетвориться на фінансовий хаб. Про це повідомив власник платформи Ілон Маск, передає MarketWatch.

«Найближчими місяцями ми додамо комплексний обмін інформацією та можливість керувати всім вашим фінансовим світом. У цьому контексті назва Twitter неактуальна», - зазначив Маск.

Як відомо, 24 липня Ілон Маск і головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно оприлюднили логотип для платформи соціальних медіа, який містив білий «X» на чорному фоні як заміну знайомого символу синього птаха.

У відповідь на твіт із запитанням, як твіти називатимуться під «X», Маск відповів «x's».

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