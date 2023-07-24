Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада розширить перелік ухвал, які можна оскаржувати в адміністративному судочинстві

Парламент ухвалить закон, що дозволяє оскаржувати в адміністративному судочинстві певний вид ухвал, які зараз оскарженню не підлягають.

Вища рада правосуддя отримає право розглядати скарги на суддів, але не зможе його реалізувати

Пропонується передбачити умову для відновлення розгляду скарг на суддів Вищою радою правосуддя.

Протоколи, складені НАЗК, повинен розглядати тільки ВАКС — НАЗК

Агентство з питань запобігання корупції хоче отримати статут учасника процесу у справах за складених ним протоколами.

Неможливість використання права на звернення до субʼєкта влади для впливу на обовʼязковість виконання судового рішення, — позиція ВС

Реалізація конституційного права на звернення громадян не може бути підставою для відступу від конституційної гарантії щодо обов`язковості виконання судового рішення: Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо обрахунку строку на апеляційне оскарження при неврученні повного тексту рішення суду першої інстанції

Принцип res judicata та обрахунок строку на апеляційне оскарження судового рішення у разі оголошення у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини такого рішення: позиція ВС.

  1. У світі

X замість пташки: Маск затвердив новий «проміжний» логотип Twitter

10:59, 24 липня 2023
Напередодні Маск заявив, що його соціальна мережа змінить логотип.
X замість пташки: Маск затвердив новий «проміжний» логотип Twitter
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Як ми розповідали, американський мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив напередодні, що його соціальна мережа змінить логотип. Новий логотип уже не буде мати пташки.

Уже ввечері 23 липня Маск написав, що домен x.com тепер веде прямо у Twitter, а тимчасовий логотип «X» буде опубліковано пізніше.

Згодом Маск опублікував на своїй сторінці відео без пояснень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду