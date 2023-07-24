X замість пташки: Маск затвердив новий «проміжний» логотип Twitter

Як ми розповідали, американський мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив напередодні, що його соціальна мережа змінить логотип. Новий логотип уже не буде мати пташки.
Уже ввечері 23 липня Маск написав, що домен x.com тепер веде прямо у Twitter, а тимчасовий логотип «X» буде опубліковано пізніше.
Згодом Маск опублікував на своїй сторінці відео без пояснень.
July 23, 2023
https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
Interim X logo goes live later today.
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