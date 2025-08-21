Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті затримали групу, яка переправляла ухилянтів до Румунії за 11 тисяч євро

23:50, 21 серпня 2025
23-ох та 21-річний фігуранти пропонували чоловікам, що підлягають мобілізації, сприяти у безперешкодному перетині ними кордону.
На Закарпатті затримали групу, яка переправляла ухилянтів до Румунії за 11 тисяч євро
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті у Рахівському районі правоохоронці затримала групу місцевих жителів за підозрою у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 23-ох та 21-річний фігуранти пропонували чоловікам, що підлягають мобілізації, сприяти у безперешкодному перетині ними кордону. Такі свої послуги зловмисники оцінювали у 11 тисяч євро.

За цю суму вони надавали клієнтам детальні інструкції щодо перетину кордону горами та особисто транспортували їх — спершу на авто доставляли до села Богдан, а тоді на мотоциклі до кордону, звідки останні потрапляли до Румунії.

Поліцейські затримали зловмисників «на гарячому». Вони саме доправляли до кордону чергового клієнта. На місці затримання правоохоронці провели огляд, у результаті якого вилучили гроші, отримані за послуги, автомобіль, мотоцикл та мобільні телефони, що є доказами у справі.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

У справі продовжуються оперативні заходи для встановлення можливих співучасників злочину. За скоєне причетним загрожує до 9 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція хабар Закарпаття мобілізація перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва