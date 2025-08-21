На Закарпатті затримали групу, яка переправляла ухилянтів до Румунії за 11 тисяч євро

23-ох та 21-річний фігуранти пропонували чоловікам, що підлягають мобілізації, сприяти у безперешкодному перетині ними кордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті у Рахівському районі правоохоронці затримала групу місцевих жителів за підозрою у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 23-ох та 21-річний фігуранти пропонували чоловікам, що підлягають мобілізації, сприяти у безперешкодному перетині ними кордону. Такі свої послуги зловмисники оцінювали у 11 тисяч євро.

За цю суму вони надавали клієнтам детальні інструкції щодо перетину кордону горами та особисто транспортували їх — спершу на авто доставляли до села Богдан, а тоді на мотоциклі до кордону, звідки останні потрапляли до Румунії.

Поліцейські затримали зловмисників «на гарячому». Вони саме доправляли до кордону чергового клієнта. На місці затримання правоохоронці провели огляд, у результаті якого вилучили гроші, отримані за послуги, автомобіль, мотоцикл та мобільні телефони, що є доказами у справі.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

У справі продовжуються оперативні заходи для встановлення можливих співучасників злочину. За скоєне причетним загрожує до 9 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.