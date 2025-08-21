Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье задержали группу, которая переправляла уклонистов в Румынию за 11 тысяч евро

23:50, 21 августа 2025
23 и 21-летний фигуранты предлагали мужчинам, подлежащим мобилизации, содействовать в беспрепятственном пересечении ими границы.
На Закарпатье в Раховском районе правоохранители задержали группу местных жителей по подозрению в переправке военнообязанных мужчин через границу. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 23-летний и 21-летний фигуранты предлагали мужчинам, подлежащим мобилизации, содействие в беспрепятственном пересечении ими границы. Такие свои услуги злоумышленники оценивали в 11 тысяч евро.

За эту сумму они предоставляли клиентам детальные инструкции по пересечению границы через горы и лично транспортировали их — сначала на автомобиле доставляли в село Богдан, а затем на мотоцикле к границе, откуда последние попадали в Румынию.

Полицейские задержали злоумышленников «с поличным». Они как раз доставляли к границе очередного клиента. На месте задержания правоохранители провели осмотр, в результате которого изъяли деньги, полученные за услуги, автомобиль, мотоцикл и мобильные телефоны, являющиеся доказательствами по делу.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных побуждений, в полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

По делу продолжаются оперативные мероприятия для установления возможных соучастников преступления. За содеянное причастным грозит до 9 лет лишения свободы.

Национальная полиция полиция взятка Закарпатье мобилизация пересечение границы

Блоги
Публикации
Депутаты приняли постановление о недопущении закрытия малокомплектных школ, но все упирается в зависимость от условий международных партнеров

Прекращение надлежащего финансирования малокомплектных школ в Украине обусловлено условиями, выдвигаемыми программой Всемирного банка, и в случае продолжения финансирования с 1 сентября 2025 года за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина будет обязана вернуть Всемирному банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура рассказал, на какой стадии находится вопрос повышения зарплат работникам аппаратов судов и помощникам судей

Кабмин пока не рассмотрел ни проект постановления о повышении оплаты труда работников аппаратов судов, ни по помощникам судей.

ЕС и США договорились о торговом соглашении — Вашингтон может снизить тарифы на европейские автомобили взамен на уступки европейцев

США готовы снизить тарифы на импорт европейских автомобилей с 27,5% до 15%, как только ЕС представит законопроект о снижении своих тарифов на американские промышленные товары, а также предоставит льготный доступ для американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

Верховная Рада приняла закон о порядке приостановления коллективного договора по инициативе работодателя

В период действия военного положения работодатель может инициировать приостановление действия отдельных положений коллективного договора.

Данные о предприятиях из перечня Defence City в публичных реестрах будут закрыты – принят закон

Верховная Рада приняла закон, который ограничивает доступ к данным в публичных реестрах относительно предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

