На Закарпатье задержали группу, которая переправляла уклонистов в Румынию за 11 тысяч евро

На Закарпатье в Раховском районе правоохранители задержали группу местных жителей по подозрению в переправке военнообязанных мужчин через границу. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 23-летний и 21-летний фигуранты предлагали мужчинам, подлежащим мобилизации, содействие в беспрепятственном пересечении ими границы. Такие свои услуги злоумышленники оценивали в 11 тысяч евро.

За эту сумму они предоставляли клиентам детальные инструкции по пересечению границы через горы и лично транспортировали их — сначала на автомобиле доставляли в село Богдан, а затем на мотоцикле к границе, откуда последние попадали в Румынию.

Полицейские задержали злоумышленников «с поличным». Они как раз доставляли к границе очередного клиента. На месте задержания правоохранители провели осмотр, в результате которого изъяли деньги, полученные за услуги, автомобиль, мотоцикл и мобильные телефоны, являющиеся доказательствами по делу.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных побуждений, в полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

По делу продолжаются оперативные мероприятия для установления возможных соучастников преступления. За содеянное причастным грозит до 9 лет лишения свободы.

