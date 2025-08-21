Практика судів
На Київщині затримали чоловіка, який взяв 10 тисяч доларів за вплив на ВЛК для встановлення інвалідності

23:12, 21 серпня 2025
Фігурант за хабар пообіцяв вплинути на членів ВЛК для оформлення групи інвалідності.
На Київщині затримали чоловіка, який взяв 10 тисяч доларів за вплив на ВЛК для встановлення інвалідності
На Київщині чоловіка викрили на отриманні 10 тисяч доларів за вплив на членів військово-лікарської комісії. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв вплинути на членів ВЛК при одному з обласних ТЦК та СП з метою оформлення громадянину групи інвалідності.

За свої «послуги» він отримав 10 тисяч доларів.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після одержання коштів.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

хабар Київська область ТЦК ВЛК військовозобов'язаний військова служба інвалідність

